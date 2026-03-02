Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gerhana Total Akan Munculkan Bulan Merah Darah, Terlihat di Beberapa Benua

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:31 WIB
Gerhana Total Akan Munculkan Bulan Merah Darah, Terlihat di Beberapa Benua
Ilustrasi.
JAKARTA — Bulan merah darah atau blood moon akan segera menghiasi langit saat gerhana bulan total terlihat di beberapa bagian Bumi. Bulan merah darah ini tak akan terlihat lagi di langit hingga akhir 2028.

Fenomena ini akan terlihat pada Selasa (3/3/2026) pagi dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan bagian barat Amerika Selatan. Australia dan Asia Timur dapat menyaksikannya pada Selasa malam. Tahap parsial gerhana, dengan sebagian kecil bulan yang terpotong, dapat dilihat dari Asia Tengah dan sebagian besar Amerika Selatan. Afrika dan Eropa tidak akan dapat melihatnya.

Gerhana matahari dan bulan terjadi karena keselarasan yang tepat antara Matahari, Bulan, dan Bumi. Menurut NASA, ada antara empat hingga tujuh gerhana setiap tahunnya.

Gerhana cenderung terjadi secara berurutan, memanfaatkan titik ideal dalam orbit benda-benda langit tersebut. Gerhana bulan total pada Selasa ini terjadi dua minggu setelah gerhana matahari "cincin api" yang memukau manusia dan penguin di Antarktika.

 

