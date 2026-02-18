Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

YouTube Down, Pengguna di Berbagai Negara Kesulitan Akses Halaman Utama

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |10:59 WIB
YouTube Down, Pengguna di Berbagai Negara Kesulitan Akses Halaman Utama
JAKARTA – YouTube sempat mengalami gangguan dan sulit diakses oleh banyak pengguna di seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada Rabu (18/2/2026) pagi. Pengguna yang mengakses situs berbagi video tersebut disambut dengan pesan “Something Went Wrong”.

Gangguan ini dikonfirmasi oleh YouTube dalam sebuah pernyataan di media sosial X.

"Jika Anda mengalami kesulitan mengakses YouTube saat ini, Anda tidak sendirian — tim kami sedang menyelidiki hal ini," kata perusahaan tersebut di X.

Halaman bantuan YouTube mengumumkan bahwa gangguan tersebut berkaitan dengan "masalah pada sistem rekomendasi kami yang mencegah video muncul di berbagai platform YouTube (termasuk halaman beranda, aplikasi YouTube, YouTube Music, dan YouTube Kids)."

Saat berita ini diturunkan, halaman utama YouTube telah dapat kembali diakses, tetapi YouTube menyatakan masih berupaya melakukan perbaikan penuh.

"Halaman utama sudah kembali, tetapi kami masih berupaya memperbaiki sepenuhnya," demikian pernyataan tersebut.

 

