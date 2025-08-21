Manjakan Konsumen, Mobil™ Lubricants Bagi-bagi Liburan Gratis hingga Logam Mulia

TANGERANG – Bagi kamu pengguna produk Mobil1™ dan Mobil™ Super All-in-One Protection (Mobil™ Super AIOP) siap-siap dapat kesempatan liburan gratis, smartphone, dan logam mulia.

Mobil™ Lubricants yang merupakan lini merek dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) resmi meluncurkan program promo bertepatan HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, dan promo ini akan berlangsung hingga 30 November 2025.

Promo ini juga diperuntukkan bagi kamu yang rutin mengganti oli kendaraan roda empat di Mobil℠ Car Care terdekat atau bengkel rekanan Mobil™ bertanda khusus selama periode berlangsung.

Mobil™ bakal bagi-bagi hadiah dengan total senilai miliaran rupiah, antara lain paket liburan masing-masing senilai 70 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, 15 Samsung Galaxy Z Fold 7, dan 30 Logam Mulia 5 gram yang akan diundi setiap bulannya.

Rommy Averdy Saat, selaku Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia mengatakan, “Menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap program konsumen yang berlangsung pada Februari hingga Mei 2025 lalu, Mobil™ kembali menghadirkan program serupa dengan konsep yang lebih menarik dan peluang menang yang lebih besar.”