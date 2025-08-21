Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Manjakan Konsumen, Mobil™ Lubricants Bagi-bagi Liburan Gratis hingga Logam Mulia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |21:07 WIB
Manjakan Konsumen, Mobil™ Lubricants Bagi-bagi Liburan Gratis hingga Logam Mulia
Program Promo Konsumen Mobil™ Lubricants. (Foto: dok ExxonMobil)
A
A
A

TANGERANG – Bagi kamu pengguna produk Mobil1™ dan Mobil™ Super All-in-One Protection (Mobil™ Super AIOP) siap-siap dapat kesempatan liburan gratis, smartphone, dan logam mulia. 

Mobil™ Lubricants yang merupakan lini merek dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) resmi meluncurkan program promo bertepatan HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, dan promo ini akan berlangsung hingga 30 November 2025. 

Promo ini juga diperuntukkan bagi kamu yang rutin mengganti oli kendaraan roda empat di Mobil℠ Car Care terdekat atau bengkel rekanan Mobil™ bertanda khusus selama periode berlangsung. 

Mobil™ bakal bagi-bagi hadiah dengan total senilai miliaran rupiah, antara lain paket liburan masing-masing senilai 70 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, 15 Samsung Galaxy Z Fold 7, dan 30 Logam Mulia 5 gram yang akan diundi setiap bulannya.

Rommy Averdy Saat, selaku Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia mengatakan, “Menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap program konsumen yang berlangsung pada Februari hingga Mei 2025 lalu, Mobil™ kembali menghadirkan program serupa dengan konsep yang lebih menarik dan peluang menang yang lebih besar.”

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185131//ilustrasi_pembetulan_data_pbb_p2-ApxF_large.jpg
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Lebih Sat Set dan Gampang, Bisa lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185120//fadli_zon-LAPh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185119//balai_kebudayaan_di_provinsi_lampung-rbIQ_large.jpeg
Kemenbud Siapkan Balai Kebudayaan di Jantung Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185178//djki_suarakan_pengaturan_tata_kelola_royalti_digital-jIfr_large.jpg
Indonesia Suarakan Pengaturan Tata Kelola Royalti Digital di Forum Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/11/3185038//mind_id-EoIH_large.jpeg
MIND ID Perkuat Integrasi Komunikasi, Dorong Terbentuknya Generasi Emas Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement