Kolaborasi Telkomsel Lewat #PastiAdaSolusi “Jadi Lebih Berdampak” Percepat Digitalisasi Nasional di Era 5G

JAKARTA – Telkomsel melalui unit usaha Telkomsel Enterprise mempertegas perannya dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional melalui kampanye #PastiAdaSolusi “Jadi Lebih Berdampak”. Dalam Media Update yang digelar di Jakarta, Kamis, (24/7/2025), Telkomsel mengungkapkan hasil dari kolaborasinya dengan mitra yang memberi dampak nyata pada peningkatan efisiensi operasional, pertumbuhan usaha, dan capaian target.

“Dampak nyata bagi industri, masyarakat, dan lingkungan tidak hanya lahir dari konektivitas digital yang kuat, namun juga dari pemahaman mendalam atas kebutuhan pelanggan serta solusi inovatif yang tepat sasaran. Melalui campaign ini, kami ingin menegaskan posisi dan komitmen Telkomsel sebagai mitra strategis bagi setiap bisnis dan institusi yang ingin tumbuh secara berkelanjutan, menghasilkan efisiensi nyata, sekaligus meninggalkan jejak positif bagi masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan terhubung,” kata VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability & Marketing Telkomsel, Jockie Heruseon.

Beberapa contoh kolaborasi Telkomsel yang telah memberikan hasil, di antaranya pada sektor perbankan, di mana solusi DigiAds dari Telkomsel digunakan oleh Allo Bank dalam kampanye digital yang enam kali lebih efektif untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efektivitas kampanye layanan keuangan.

Pada sektor agribisnis, Telkomsel dan PTPN IV memanfaatkan solusi IoT INTANK untuk mengelola logistik tangki secara real-time, mendukung pelaporan berstandar ESG, dan operasional berkelanjutan. Penerapan solusi ini menghadirkan efisiensi operasional, sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan melalui praktik agribisnis yang lebih bertanggung jawab.