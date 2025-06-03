Segini Harga Fantastis Mobil Porsche Cayman GT4 RS yang Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo

Segini Harga Fantastis Mobil Porsche Cayman GT4 RS yang Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo (Okezone)

JAKARTA - Harga fantastis mobil Porsche Cayman GT4 RS yang Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo membuat banyak orang penasaran.

Sebelumnya, pada Minggu (1/6/2025), mobil sport Porsche menabrak Toyota Rush saat melaju cepat di Km 761 Tol Surabaya-Gempol arah Sidoarjo menuju Porong.

Peristiwa ini menyebabkan 7 penumpang mini bus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Diketahui mobil sport yang menabrak Toyota Rush di Sidoarjo adalah Porsche 718 Cayman GT4 RS. Mobil sport asal Jerman dengan banderol harga fantastis yang mencapai miliaran rupiah.

GT4 RS merupakan varian tertinggi (flagship) dari lini Porsche 718 Cayman. Varian ini memiliki performa lebih tinggi dibandingkan Cayman GT4 biasa.

Dilansir dari situs resmi Porsche, 718 Cayman GT4 RS dibekali mesin berkapasitas 3.996 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 493 hp pada 8.400 rpm, serta torsi puncak 450 Nm pada 6.750 rpm. Tenaga itu disalurkan melalui transmisi otomatis 7-percepatan.

Porsche mengklaim Cayman GT4 RS mampu melesat dari 0–100 km/jam hanya dalam 3,4 detik, lebih cepat dibandingkan versi GT4 biasa yang mencatat waktu 3,7 detik dengan transmisi PDK.

Untuk kecepatan maksimalnya, GT4 RS dapat mencapai 315 km/jam, unggul sekitar 13 km/jam dibandingkan GT4 biasa.