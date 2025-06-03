Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Fantastis Mobil Porsche Cayman GT4 RS yang Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |22:09 WIB
Segini Harga Fantastis Mobil Porsche Cayman GT4 RS yang Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo
Segini Harga Fantastis Mobil Porsche Cayman GT4 RS yang Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga fantastis mobil Porsche Cayman GT4 RS yang Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo membuat banyak orang penasaran. 

Sebelumnya, pada Minggu (1/6/2025), mobil sport Porsche menabrak Toyota Rush saat melaju cepat di Km 761 Tol Surabaya-Gempol arah Sidoarjo menuju Porong. 

Peristiwa ini menyebabkan 7 penumpang mini bus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Diketahui mobil sport yang menabrak Toyota Rush di Sidoarjo adalah Porsche 718 Cayman GT4 RS. Mobil sport asal Jerman dengan banderol harga fantastis yang mencapai miliaran rupiah.

GT4 RS merupakan varian tertinggi (flagship) dari lini Porsche 718 Cayman. Varian ini memiliki performa lebih tinggi dibandingkan Cayman GT4 biasa.

Dilansir dari situs resmi Porsche, 718 Cayman GT4 RS dibekali mesin berkapasitas 3.996 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 493 hp pada 8.400 rpm, serta torsi puncak 450 Nm pada 6.750 rpm. Tenaga itu disalurkan melalui transmisi otomatis 7-percepatan.

Porsche mengklaim Cayman GT4 RS mampu melesat dari 0–100 km/jam hanya dalam 3,4 detik, lebih cepat dibandingkan versi GT4 biasa yang mencatat waktu 3,7 detik dengan transmisi PDK.

Untuk kecepatan maksimalnya, GT4 RS dapat mencapai 315 km/jam, unggul sekitar 13 km/jam dibandingkan GT4 biasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177625/porsche_halal-06yX_large.jpg
Viral Porsche Halal Berisi Ayat Kursi, Cuma Boleh Putar Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/52/3144105/sport_car_porsche_718_cayman_gt4_rs_ringsek-pALi_large.jpg
Spesifikasi Porsche Cayman GT4 RS yang Ringsek Tabrak Toyota Rush di Sidoarjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/52/3031794/porsche_macan_electric_dipamerkan_di_auto_china_2024-skc4_large.jpg
Permintaan Mobil Listrik Turun, Porsche Bakal Tetap Hentikan Produksi Mobil Bensin? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/52/3029466/porsche_taycan-cyfx_large.jpg
Capai Miliaran Rupiah, Segini Harga Mobil Porsche Taycan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/52/3023930/porsche_718_cayman-dlTi_large.jpg
Segini Harga Mobil Porsche Cayman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/52/3023204/porsche_cayman_tabrak_truk-CAPu_large.jpg
Mobil Sport Porsche Cayman Ringsek Tabrak Truk, Ternyata Segini Harganya 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement