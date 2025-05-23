Microsoft Blokir Email Karyawan yang Mengandung Kata “Palestina” dan “Gaza”

JAKARTA – Microsoft telah memblokir email karyawannya yang mengandung kata seperti “Palestina” dan “Gaza”sehingga tidak dapat dikirim ke penerima di dalam dan di luar perusahaan. Karyawan perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengirim email apa pun yang mengandung kata-kata tersebut.

Kelompok protes No Azure for Apartheid (NOAA) melaporkan bahwa “puluhan pekerja Microsoft” tidak dapat mengirim email dengan kata-kata “Palestina,” “Gaza,” dan “Genosida” di baris subjek email atau di badan pesan.

“Kata-kata seperti ‘Israel’ atau ‘P4lestine’ tidak memicu pemblokiran seperti itu,” kata penyelenggara NOAA Hossam Nasr, sebagaimana dilansir The Verge. “NOAA yakin ini adalah upaya Microsoft untuk membungkam kebebasan berbicara pekerja dan merupakan penyensoran yang dilakukan oleh pimpinan Microsoft untuk mendiskriminasi pekerja Palestina dan sekutu mereka.”

Microsoft telah mengonfirmasi mereka telah menerapkan beberapa bentuk perubahan email untuk mengurangi "email yang berfokus pada politik" di dalam perusahaan.

"Mengirim email kepada sejumlah besar karyawan tentang topik apa pun yang tidak terkait dengan pekerjaan tidaklah pantas. Kami memiliki forum yang mapan bagi karyawan yang telah memilih untuk ikut serta dalam isu politik," kata juru bicara Microsoft Frank Shaw dalam sebuah pernyataan kepada The Verge.