HOME OTOTEKNO TECHNO

Berapa Harga Skin Basic Mobile Legends? Ternyata Segini Kisarannya

Fitri Rahayu Amanda , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |18:42 WIB
Berapa Harga Skin Basic Mobile Legends? Ternyata Segini Kisarannya
Mobile Legends.
JAKARTA - Mobile Legends (ML) merupakan salah satu game mobile paling populer dengan jutaan pemain aktif di seluruh dunia. Salah satu daya tarik utama game ini adalah adanya skin hero yang membuat tampilan karakter menjadi lebih menarik dan unik.

Skin Mobile Legends terbagi dalma beberapa tier, dengan yang termurah disebut sebagai skin basic atau normal. Skin basic ini selain murah, juga sering dibagikan secara gratis lewat event-event dalam game.

Namun, banyak pemain yang penasaran, berapa harga skin basic atau skin termurah di Mobile Legends?

Apa Itu Skin Basic?

Skin basic adalah skin yang memiliki perubahan visual minimal dibandingkan dengan skin default hero. Biasanya, perubahan yang terlihat hanya berupa warna pakaian atau aksen tambahan yang sederhana. Skin ini tidak memiliki efek animasi khusus, efek skill tambahan, atau voice over berbeda seperti skin tier lebih tinggi.

Harga Skin Basic Mobile Legends

Skin basic atau yang biasa disebut skin normal di Mobile Legends merupakan jenis skin dengan harga paling terjangkau. Skin ini biasanya dijual dengan harga sekira 200 diamond, yang setara dengan kisaran Rp29.091. Namun, harga tersebut bisa bervariasi tergantung pada platform atau vendor top-up yang digunakan, harga tersebut relatif murah dan bisa dijangkau oleh sebagian besar pemain.

Cara Mendapatkan Skin Basic

Selain bisa dibeli langsung di shop Mobile Legends, skin basic juga sering dibagikan secara gratis oleh Moonton dalam event-event tertentu. Ini memberikan kesempatan bagi pemain baru atau yang tidak ingin mengeluarkan banyak diamond untuk tetap tampil keren di arena.

 

