Mobil Listrik Mungil Vinfast VF 3 Meluncur di IIMS 2025, Harganya Rp220 Jutaan

JAKARTA - Vinfast Indonesia resmi meluncurkan VF 3 sebagai lini model ketiga mobil listrik mereka di Indonesia. Kendaraan ramah lingkungan ini mengaspal di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).

1. Vinfast VF3 Resmi Meluncur

CEO Vinfast Asia, Pham Sanh Chau mengatakan, Vinfast VF 3 merupakan mobil yang ikonik dengan bentuk yang mungil. Ini ditujukan untuk mobilitas perkotaan yang memiliki lalu lintas padat dan kantong parkir terbatas.

"VF3 adalah komimten kami kepada konsumen di Indonesia yang memulai debut di Las Vegas. Saat pertama kali diperkenalkan preordernya mencapai 27,469 unit dalam 66 jam secara global," kata Pham Sanh Chau di sela-sela peluncuran.

2. Intip Spesifikasi Vinfast VF3

Vinfast VF 3 merupakan mobil listrik berukuran mungil dengan dua pintu. Kapasitasnya bisa menampung lima penumpang dewasa di dalamnya dengan dimensi panjang 3.1904 mm, lebar 1.679 mm, dan tinggi 1.652 mm.

Mobil listrik asal Vietnam ini sedikit lebih besar dibandingkan rivalnya Wuling Air ev yang berukuran panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm, dan tinggi 1.631 mm.