Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Mungil Vinfast VF 3 Meluncur di IIMS 2025, Harganya Rp220 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:36 WIB
Mobil Listrik Mungil Vinfast VF 3 Meluncur di IIMS 2025, Harganya Rp220 Jutaan
Mobil Listrik Mungik Vinfast VF 3 Meluncur di IIMS 2025, Harganya Rp220 Jutaan(Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Vinfast Indonesia resmi meluncurkan VF 3 sebagai lini model ketiga mobil listrik mereka di Indonesia. Kendaraan ramah lingkungan ini mengaspal di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).

1. Vinfast VF3 Resmi Meluncur

CEO Vinfast Asia, Pham Sanh Chau mengatakan, Vinfast VF 3 merupakan mobil yang ikonik dengan bentuk yang mungil. Ini ditujukan untuk mobilitas perkotaan yang memiliki lalu lintas padat dan kantong parkir terbatas.

"VF3 adalah komimten kami kepada konsumen di Indonesia yang memulai debut di Las Vegas. Saat pertama kali diperkenalkan preordernya mencapai 27,469 unit dalam 66 jam secara global," kata Pham Sanh Chau di sela-sela peluncuran.

2. Intip Spesifikasi Vinfast VF3

Vinfast VF 3 merupakan mobil listrik berukuran mungil dengan dua pintu. Kapasitasnya bisa menampung lima penumpang dewasa di dalamnya dengan dimensi panjang 3.1904 mm, lebar 1.679 mm, dan tinggi 1.652 mm.

Mobil listrik asal Vietnam ini sedikit lebih besar dibandingkan rivalnya Wuling Air ev yang berukuran panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm, dan tinggi 1.631 mm. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement