HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025 Jadi Perayaan 55 Tahun Mitsubishi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:34 WIB
IIMS 2025 Jadi Perayaan 55 Tahun Mitsubishi
Mitsubishi merayakan 55 tahun di IIMS 2025. (Foto; Erha/Okezone)
JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) merayakan 55 tahun eksistensinya di otomotif Tanah Air pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada IIMS 2025, Mitsubishi memberikan sejumlah program menarik untuk konsumen sebagai perayaan 55 tahun keberadaan mereka di Indonesia.

Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita menyampaikan, setiap keberhasilan dimulai dengan sebuah perjalanan dan setiap impian dimulai dengan langkah pertama. Oa menyebut, tantangan selalu ada, namun dengan mitra yang tepat, perjalanan sulit akan terasa ringan.

"Mitsubishi Motors lebih dari sekedar kendaraan, kami adalah mitra petualang terpercaya di setiap langkah ambisi para pelanggan. Dari langkah pertama hingga garis finis, kami akan selalu ada untuk memastikan perjalanan tersebut bermakna dan menyenangkan," tuturnya di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).

Ia melanjutkan, selama 55 tahun, pihaknya telah menjadi bagian dari Indonesia, tumbuh bersama dan mendukung berbagai kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Pada IIMS 2025, MMKSI menampilkan total 11 unit kendaraan. Itu termasuk model unggulan Xpander, Xpander Cross, Xforce, Pajero Sport, dan Triton.

Selain itu, ada pula 5 unit test drive untuk para pengunjung. Lewat test drive pengunjung bisa merasakan performa dan teknologi dari Mitsubishi.

Dalam rangka merayakan 55 tahun di Indonesia, MMKSI akan menawarkan berbagai promosi menarik selama IIMS 2025. Pengunjung dapat memanfaatkan penawaran spesial dan program pembiayaan eksklusif.

 

