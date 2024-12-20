Advertisement
OTOMOTIF

Tahun Depan Ada Insentif 3 Persen, Toyota Pastikan Harga Mobil Hybrid Turun 

Muhamad Fadli Ramadan-Jum'at, 20 Desember 2024 |17:02 WIB
Tahun Depan Ada Insentif 3 Persen, Toyota Pastikan Harga Mobil Hybrid Turun 
Tahun Depan Ada Insentif 3 Persen, Toyota Pastikan Harga Mobil Hybrid Turun  (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah resmi memberikan insentif mobil hybrid berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah sebesar 3 persen. Toyota memastikan kedua mobil hybrid andalannya, yaitu Kijang Innova Zenix dan Yaris Cross akan turun harga tahun depan.

Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan kedua model tersebut merupakan kandidat kuat penerima manfaat kebijakan ini. Namun, mereka masih menunggu regulasi turunan mengenai syarat produk penerima insentif tersebut.

"Harus turun, harus turun. Jadi, seperti komitmen kami di Toyota, setiap ada subsidi, insentif, atau kebijakan dari pemerintah, kami akan transparan dan langsung menerjemahkannya ke harga," kata Anton di Jakarta belum lama ini.

"Jadi, meski ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta opsen pajak dan faktor lainnya, harga OTR tetap akan turun," tegasnya.

Diketahui, ada beberapa aspek yang memengaruhi harga jual kendaraan, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tapi, pemberlakukan insentif PPnBM 3 persen dapat memberikan keringanan.

"Kami harus mengetahui seperti apa pengaturan dan perhitungan dalam Juklak dan Juknis nanti. Perhitungan kasarnya sudah ada, tetapi sebaiknya kami menunggu regulasi resmi," tuturnya.

 



      

