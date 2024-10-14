Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Recall Besar-Besaran 2 Juta Mobil, CR-V hingga Civic 

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:36 WIB
Honda recall besar-besaran 2 juta mobil, CR-V hingga Civic.
JAKARTA - Honda melakukan recall atau penarikan kembali secara besar-besaran. Sebanyak 2 juta unit mobil di Amerika Utara kena recall akibat adanya masalah pada sistem kemudi.

Melansir Reuters, Senin (14/10/2024), penarikan kembali itu berdampak pada sejumlah model mobil, seperti Civic, Civic Type R, CR-V, HR-V, dan Acura. Honda mengungkapkan setidaknya 10.328 konsumen sudah mengklaim garansi terkait masalah tersebut pada 2021.

Setidaknya, ada 1,7 juta unit mobil di Amerika Serikat, 240.000 di Kanada, dan 58.000 unit di Meksiko yang terdampak dalam kampanye recall tersebut.

Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat (NHTSA) membuka penyelidikan atas masalah tersebut pada Maret 2023. Badan itu kemudian  meningkatkannya menjadi penyelidikan pada November.

Hasilnya, ditemukan perakitan girboks kemudi mungkin telah diproduksi secara tidak benar. Kesalahan produksi itu dapat menyebabkan gesekan internal yang berlebihan dan menyebabkan kesulitan saat mengemudi, suara kemudi yang tidak normal atau peningkatan tenaga kemudi. 

Diler akan mengganti pegas roda gigi yang aus dengan suku cadang yang lebih baik dan menambahkan gemuk jika diperlukan. Seluruh proses pemeriksaan hingga perbaikan akan dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis.

Pemilik mobil sebelumnya telah menginformasikan kepada NHTSA tentang masalah kemudi yang sebagian besar terjadi pada kecepatan tinggi setelah mengemudi selama beberapa waktu. Sebagian besar keluhan mengatakan masalah tersebut terjadi saat jarak tempuh kendaraan rendah.

 

