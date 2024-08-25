Jajal Layanan 5G Telkomsel di Bali, Koneksi Seamless dari Kuta Sampai Canggu

DENPASAR – Telkomsel meluncurkan eskpansi jaringan Hyper 5G di Bali sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan layanan 5G bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mempercepat transformasi serta pertumbuhan eskosistem digital di Tanah Air.

Jaringan Hyper 5G Telkomsel di Bali ini didukung oleh 225 titik Hyper 5G Telkomsel telah tersebar di seluruh penjuru Bali Selatan, menjanjikan konektivitas layanan internet seluler berkecepatan tinggi, dengan latensi rendah yang seamless di wilayah tersebut.

Okezone berkesempatan menguji layanan jaringan Hyper 5G Telkomsel di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dengan melakukan perjalanan dari Kuta, Nusa Dua, hingga ke Canggu di Kabupaten Badung.

Selama perjalanan menggunakan mobil, jaringan 5G tetap stabil, memungkinkan melakukan streaming video, memgunggah dan mengunduh file, bahkan melakukan live streaming secara seamless tanpa buffering atau delay. Hasil pengujian kecepatan pada jaringan Hyper 5G Telkomsel ini menunjukkan angka yang tinggi, antara 90-200 Mbps untuk download dan di atas 30 Mbps untuk upload, bergantung pada lokasi.

Menurut Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, kecepatan peak untuk koneksi Hyper 5G Telkomsel di Bali ini mencapai 610 Mbps, 5x dari kecepatan jaringan 4G, sementara kecepatan rata-ratanya 148 Mbps.

Indra mengatakan bahwa Bali dipilih sebagai awal eskpansi Hyper 5G Telkomsel ini karena memiliki penetrasi perangkat 5G tertinggi di Indonesia. Setelah Bali, Telkomsel juga berencana untuk mengembangkan jaringan Hyper 5G continous ini di daerah-daerah lain, termasuk Jakarta.

“Bali salah satu penetrasi device (5G) terbesar di Indonesia. Kita menyiapkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan,” kata Indra berbicara pada Media Update 5G Telkomsel di Kuta, Bali, Jumat, (23/8/2024).