HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perbandingan Koleksi Mobil Anak Jokowi Kaesang Pangarep vs Gibran Rakabuming Raka

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |06:33 WIB
Perbandingan Koleksi Mobil Anak Jokowi Kaesang Pangarep vs Gibran Rakabuming Raka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan koleksi mobil anak Jokowi Kaesang Pangarep vs Gibran Rakabuming Raka. Keduanya memiliki beberapa kendaraan pribadi yang dimiliki. 

Berikut perbandingan koleksi mobil anak Jokowi Kaesang Pangarep vs Gibran Rakabuming Raka: 

- Kaesang Pangarep 

Kaesang Pangarep yang menjadi ketua PSI memiliki beberapa jenis kendaraan. Salah satunya yakni mobil sedan mewah Toyota GR Supra, memiliki tampilan agresif dan sporty dengan format dua pintu.

Mobil yang dibuat dari kerjasama antara Toyota dan BMW ini juga dibekali dengan mesin besar dan segudang fitur canggih.

Masuk dalam kategori sport coupe, Toyota Supra generasi ke-5 ini menggendong mesin 6 silinder 3.000 cc twin turbo dengan transmisi otomatis 8 percepatan bertenaga 382 dk dan torsi 500 Nm.

- Gibran Rakabuming Raka

Berdasarkan laman pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), per 30 Januari 2023, anak sulung Presiden Jokowi itu tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp26,03 miliar.

 

