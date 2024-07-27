Intip Spesifikasi Advan WorkPro Lite, Layar Bisa Dirotasi 180 Derajat

TANGERANG – Advan meluncurkan laptop WorkPro dengan harga yang lebih terjangkau yakni Workpro Lite, Laptop tersebut dibanderol hampir Rp5 juta.

“Kami sangat bersemangat memperkenalkan Workpro Lite kepada masyarakat Indonesia. Setelah kesuksesan besar yang diraih oleh Advan WorkPro, kami yakin Workpro Lite akan diterima dengan baik oleh para profesional muda yang mencari perangkat berkinerja tinggi dengan harga yang terjangkau," ujar CEO Advan, Chandra Tansri, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Untuk spesifikasinya, Workpro Lite ditenagai prosesor Intel Core i3-1220P. Prosesor ini memiliki 10 core dan 12 thread yang bisa memungkinkan multitasking lebih baik,

Workpro Lite dibekali layar sebesar 14 inci HD. Layar itu bisa berotasi hingga 180 derajat. Kemampuan rotasi 180 derajat ini bisa memudahkan pengguna untuk berbagi tampilan layar.

Laptop ini disematkan RAM berkapasitas 8GB DDR 3200 dengan storage SSD PCIe 3.0 256GB. Lalu ada webcam 720p yang dilengkapi penutup untuk perlindungan privasi. Konektivitasnya adalah WiFi 802.11b/g/n/ac dan Bluetooth 5.1.