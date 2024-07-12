Ketika Range Rover Jadi Mobil Antar Jemput Tamu Hotel, Kok Bisa?

JAKARTA - Mobil Range Rover menjadi kendaraan operasional untuk antar jemput tamu hotel. Kok bisa?

Hal ini terjadi berkat kerjasama antara Hotel Raffles Jakarta dengan JLM Auto Indonesia, selaku importir dan distributor Jaguar dan Land Rover di Indonesia. Kolaborasi ini merupakan layanan yang mengedepankan gaya hidup dan pengalaman modern luxury.

General Manager Raffles Jakarta, Yves Mudry menjelaskan, layanan mewah ini memungkinkan pihaknya menawarkan pengalaman perjalanan yang khas kepada para tamu, mulai dari saat mereka turun dari pesawat hingga tiba di kamar suite hotel.

“Range Rover, yang terkenal dengan desainnya yang canggih dan kenyamanan superior, memiliki tempat yang spesial di dunia otomotif. Para tamu di Raffles Jakarta kini dapat secara langsung merasakan kekayaan warisan budaya ini, menikmati perjalanan yang dikemudikan pengemudi dalam kendaraan modern luxury yang memberikan level tertinggi untuk kenyamanan dan gaya," ujar Yves Mudry di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Di kesempatan yang sama, Presiden Director PT JLM Auto Indonesia, Gerry Kertowidjojo menjelaskan, merasa terhormat dapat memberikan pengalaman berkesan kepada kliennya. Dengan kerja sama ini, pihaknya sekaligus dapat memperluas pasar.

"Hari ini, dengan bangga kami mengumumkan bahwa PT JLM Auto Indonesia siap mendukung program Raffles Jakarta dalam menghadirkan pengalaman gaya hidup modern luxury bagi para tamu salah satu jaringan hotel mewah global terkemuka di Indonesia," kata Gerry.

"Suatu kebanggaan bagi kami untuk dapat memperluas jangkauan dan memberikan sekilas gambaran mengenai apa yang kami tawarkan kepada para tamu terhormat Raffles Jakarta,” ujarnya.

Sales and Marketing Director PT JLM Auto Indonesia, Irvino Edwardly menambahkan, dukungan layanan pihaknya kepada Raffles Jakarta merupakan bagian dari komitmen PT JLM Auto Indonesia untuk memberikan pengalaman modern luxury kepada segmen klien yang lebih luas.