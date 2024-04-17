Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Masalah Pompa Bahan Bakar, 448 Unit Suzuki Jimny 3 Pintu Kena Recall

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:09 WIB
Masalah Pompa Bahan Bakar, 448 Unit Suzuki Jimny 3 Pintu Kena Recall
Sebanyak 448 unit Suzuki Jimny 3 pintu kena recall. (Suzuki Indomobil Sales)
A
A
A

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) melakukan recall terhadap 448 unit Jimny 3 pintu akibat masalah fuel pump atau pompa bahan bakar. Kendaraan yang terdampak masalah tersebut merupakan produksi pada 20 November 2017 hingga 29 Agustus 2019.

Ke-448 unit Jimny 3 pintu itu akan mendapatkan pemeriksaan dan penggantian komponen fuel pump atau pompa bahan bakar demi ketenangan dan keamanan berkendara yang lebih optimal.

Asst to Service Dept Head PT SIS, Hariadi mengatakan, saat ini, Suzuki akan menghubungi para pemilik Jimny 3-door yang terindikasi terdampak guna mendapatkan pelayanan di bengkel resmi Suzuki.

"Suzuki Motor Corporation telah mengumumkan adanya pemeliharaan kualitas komponen pada Suzuki Jimny untuk menjaga ketenangan dan keamanan pelanggan. Karena Jimny yang ada di Indonesia juga merupakan bagian dari produk global tersebut, sehingga Suzuki Indonesia juga perlu turut serta dalam kampanye Suzuki Product Quality Update yang saat ini sedang berjalan," katanya, dalam laman resmi Suzuki, dikutip Rabu (17/4/2024).

"Pelanggan tidak perlu khawatir, karena Bengkel Resmi Suzuki siap untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan secepatnya," katanya.

Menurut Hariadi, hasil evaluasi dan investigasi yang dilakukan Suzuki ditujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta penggantian terhadap komponen impeller fuel pump atau baling-baling pada pompa bahan bakar yang berada di dalam tangki bahan bakar Suzuki Jimny. Ini berpotensi mengalami perubahan bentuk atau deformasi melebihi standar ketentuan.

Dampak lebih lanjut jika dibiarkan yakni pompa bahan bakar tidak berfungsi dan menyebabkan mesin mobil tersendat. Namun, dengan penggantian komponen yang akan dilakukan, dipastikan kinerja komponen tersebut dapat kembali normal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/52/3067434/suzuki_xl-Flop_large.jpg
Segini Harga Suzuki XL7 Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/52/3064891/mobil_listrik_suzuki_ewx_siap_meluncur-YNRQ_large.jpg
Suzuki Siapkan 3 Mobil Listrik Sekaligus, Meluncur Mulai 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/53/3050426/suzuki_us125-w6J8_large.jpeg
Suzuki Bakal Luncurkan Skutik Retro Baru, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/52/3049984/new_xl_hybrid-dOxW_large.jpg
Penjualan Suzuki Naik 9 Persen pada Juli 2024, Hampir Setengahnya Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/53/3048505/suzuki_avenis_125-MvjJ_large.jpeg
Suzuki Indonesia Recall 108 Skutik Avenis 125 Gara-Gara Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/15/3037934/suzuki-F7ti_large.jpg
Di GIIAS 2024, Suzuki Beri Kejutan Hadirkan Konsep Mobil Listrik SUV eVX
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement