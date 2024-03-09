Harga Jimny 5 Pintu Masih Digoreng, Suzuki Bakal Pecat Sales Nakal

JAKARTA - Kehadiran Suzuki Jimny 5 pintu disambut baik masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut membuat oknum sales "menggoreng" harga mobil SUV legendaris tersebut.

Deputy Managing Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Dony Ismi Saputra mengatakan, harga resmi Jimny 5 pintu sesuai yang diumumkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Ia menegaskan Suzuki akan menindak tegas oknum yang masih menaikkan harga Jimny 5 pintu.

"Terkait goreng-gorengan Jimny, harga yang resmi adalah harga yang kami umumkan di IIMS, titik. Kedua, kalau ada oknum yang seperti itu sekarang sedang kami tindak lanjuti," kata Dony di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Ia menegaskan, apabila mendapatkan tenaga penjual yang masih bandel, Suzuki akan lakukan tindakan tegas. Penindakan berupa pemecatan akan dilakukan sebagai langkah tegas Suzuki dalam menjaga kenyamanan konsumennya.

"Sikat, dealernya dari mana pecat saja. Laporkan saja, bisa Suzuki. Kami ada namanya Hallo Suzuki, bisa dicontact 24 jam tidak hanya berkaitan dengan Jimny, masalah apa pun terkait dengan produk kami, pelayanan kami, konsumen bisa komplain melalui Hallo Suzuki," ujarnya.