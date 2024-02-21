Chery Tiggo 5x Dibanderol Rp200 Jutaan Ramaikan Pasar SUV

JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) resmi meluncurkan Tiggo 5x pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (20/2/2024) malam. Mobil tersebut dibanderol seharga Rp269 juta untuk varian classic dan Rp299 juta untuk varian champion.

Tiggo 5x merupakan mobil SUV kompak. Kehadiran Tiggo 5x ikut meramaikan segmen ini, yang nanti bersaing dengan. Toyota Raize, Honda W-RV, hingga Wuling Alvez."Kami merasa terhormat dapat menghadirkan inovasi dan kualitas terbaik Chery kepada masyarakat Indonesia melalui kehadiran TIGGO 5X," ujar Executive Vice President PT Chery Sales Indonesia, Qu Jizong

Dia mengungkapkan alasan membawa Chery Tiggo 5x ke IIMS 2024. Hal itu lantaran pihaknya ingin memberikan pilihan beragam di berbagai segmen. Pihaknya mendapatkan banyak masukan dari konsumen agar Chery bisa memberikan lebih banyak tipe untuk mengisi berbagai kelas.

"Itulah salah satu sebab kami membawa TIGGO 5X pada IIMS 2024 dan sekaligus membuka kesempatan pre-booking dengan harga spesial," ujar Executive Vice President PT Chery Sales Indonesia, Qu Jizong.

Pada IIMS 2024 ini, konsumen yang melakukan prebooking Tiggo 5x mendapatkan cashback Rp20 juta untuk setiap varian. Dengan begitu, selama IIMS 2024, Tiggo 5x classic dibanderol Rp249 juta dan varian champion Rp279 juta.