Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hacker Gunakan Jutaan Sikat Gigi untuk Lakukan Serangan Siber Besar-Besaran di Swiss

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:54 WIB
<i>Hacker</i> Gunakan Jutaan Sikat Gigi untuk Lakukan Serangan Siber Besar-Besaran di Swiss
Foto: Shutterstock.
A
A
A

JENEWA - Peretas atau hacker telah menginfeksi jutaan sikat gigi pintar dengan malware untuk melakukan serangan siber besar-besaran terhadap perusahaan Swiss, menurut laporan.

Sikat gigi yang terhubung ke internet dihubungkan bersama dalam sesuatu yang dikenal sebagai botnet untuk melakukan serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS), yang membebani situs web dan server dengan lalu lintas web dalam jumlah besar.

Situs web perusahaan Swiss tersebut menjadi offline akibat serangan tersebut, menurut surat kabar lokal Aargauer Zeitung, yang pertama kali melaporkan kejadian tersebut, mengutip perusahaan keamanan siber Fortinet.

Perusahaan yang menjadi sasaran serangan tersebut, yang tidak disebutkan namanya, dilaporkan kehilangan bisnis jutaan euro ketika situsnya tidak aktif, demikian dilaporkan Independent

Fortinet memperingatkan bahaya perangkat pintar, yang dapat mencakup kamera web, monitor bayi, bel pintu, dan peralatan rumah tangga.

Tren pertumbuhan perangkat yang terkoneksi internet dan dilengkapi AI terlihat pada konferensi teknologi CES di Las Vegas bulan lalu, mulai dari bantal hingga cermin kini sudah dilengkapi dengan teknologi tersebut.

Popularitas perangkat-perangkat tersebut terus meningkat seiring dengan kekhawatiran keamanan baru mengenai risiko yang mungkin ditimbulkan jika perlindungan tidak diterapkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174733/hacker-XFBZ_large.jpg
Hacker Klaim Curi Hampir 1 Miliar Data Salesforce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172905/hacker-4cO5_large.jpg
Hacker Retas Tempat Penitipan Anak London, Curi Data 8 Ribu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169750/hacker-PV3B_large.jpg
Vietnam Dilanda Serangan Siber, Data Kreditur Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/56/3128405/hacker-X7Ib_large.jpg
Hacker Targetkan Dana Pensiun di Australia Senilai 2,63 Triliun Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/54/3101151/hacker-NOmX_large.jpg
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099368/hacker-mYNr_large.jpg
Hacker Bobol Ekstensi Chrome Sejumlah Perusahaan saat Malam Natal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement