Dongkrak Penjualan, Mobil Listrik Hyundai dan Kia dapat Potongan Harga

JAKARTA - Hyundai dan Kia dikabarkan bakal melakukan pemotongan harga mobil listrik agar bisa lebih terjangkau.

Dikutip Carscoops, Jumat (29/9/2023), pemotongan harga dilakukan karena adanya subsidi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan.

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Subsidi tersebut diharapkan mampu mendongkrak penjualan mobil listrik di negeri gingseng tersebut.

Hyundai menyebuttkan pemotongan harga akan diberikan kepada Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, dan Hyundai Kona Electric sebesar 8 persen. Begitu juga dengan KIA yang memastikan adanya pemotonga harga buat Kia EV 6, Kia niro EV, dan Kia Niro Plus.

Tentu saja pemotongan harga tersebut akan jadi hal menarik karena jadi lebih terjangkau. Ambil contoh Hyundai Ioniq 5 yang harganya kini turun jadi 46 juta Won atau setara Rp539 juta. Harga tersebut jauh lebih menarik dibanding harga sebelumnya yakni 52 juta Won atau sekitar Rp609,8 juta.

Bahkan warga Seoul, Korea Selatan, bisa dapat potongan lainnya yakni insentif lokal. Harga Hyundai Ioniq 5 di Seoul menurut Carscoops kini mencapai 40 juta Won atau mencapai Rp469,1 juta.

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Kebijakan itu sendiri menurut Bloomberg tidak berlaku selamanya. Pemerintah Korea Selatan hanya mengeluarkan subsidi mulai Oktober hingga akhir 2023.

Pemerintah Korea Selatan sendiri berharap subsidi akan membantu mengembalikan penjualan kendaraan listrik di negaranya. Sebanyak 67.654 unit kendaraan listrik terjual di seluruh negeri dalam delapan bulan pertama 2023.