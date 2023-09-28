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Perbandingan Harga BBM Pertamina vs Swasta 28 September 2023, Paling Murah Mana?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:40 WIB
Perbandingan Harga BBM Pertamina vs Swasta 28 September 2023, Paling Murah Mana?
Daftar harga BBM 28 September 2023. (Doc. Freepik)
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang mulai berlaku efektif pada Jumat (1/9/2023) lalu.

Untuk produk BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang dijual Pertamina, tercatat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di bulan Agustus dipatok Rp12.400 per liter, kini menjadi Rp13.300 per liter.

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Kemudian, Pertamax Turbo yang sebelumnya hanya Rp14.000 per liter kini menjadi Rp 15.900 per liter. Sementara harga Dexlite per 1 September 2023 di banderol Rp16.350 per liter, dari sebelumnya Rp13.950 per liter.

Selanjutnya, harga Pertamina DEX kini dijual sebesar Rp16.900 per liter, dari sebelumnya Rp14.350 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Ternyata, tak hanya Pertamina, sejumlah SPBU swasta seperti Shell juga menaikkan harga BBM per 1 September 2023 ini.

Tercatat, Shell Super menjadi Rp14.760 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.280 per liter. Kemudian, Shell V-Power menjadi Rp15.650 per liter dari yang sebelumnya Rp14.190 per liter.

Lalu harga BBM Shell V-Power Diesel dan Shell V-power Nitro+ juga mengalami kenaikan.

Kemudian, BP-AKR dan Vivo Energy juga menaikkan harga BBM mereka.

Berikut daftar harga BBM per liter terbaru di seluruh SPBU di Indonesia yang berlaku hari ini, Kamis (21/9/2023).

Harga BBM Pertamina (DKI Jakarta)

  • Pertamax: Rp13.300
  • Pertamax Turbo: Rp15.900
  • Pertamax Green: 95 Rp15.000
  • Dexlite: Rp16.350
  • Pertamina Dex: Rp16.900

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