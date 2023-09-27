Huawei Watch GT 4 dan Huawei Watch Ultimate Rilis di Indonesia 5 Oktober, Support Android dan iOS

JAKARTA - Huawei Watch GT 4 dan Huawei Watch Ultimate dipastikan hadir di Indonesia pada 5 Oktober 2023. Smartwatch ini diklaim mampu menjadi perangkat pintar yang juga memenuhi kebutuhan gaya hidup penggunanya, baik dari sisi fesyen, kesehatan, olahraga, dan gaya hidup pintar.

Dalam acara bertajuk Fashin Forward di Jakarta, Rabu (27/9/2023), Huawei ingin menjadikan Watch GT 4 mendukung penampilan fesyen setiap penggunanya. Terlebih mereka menawarkan dua varian yang cocok untuk pria dan wanita.

Menurut Country Head of Huawei Device Indonesia, Patrick Ru, Huawei Watch GT 4 memadukan inovasi canggih dengan desain mewah dan stylish sesuai dengan kebutuhan pengguna.

"Setiap varian dalam lini produk HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH Ultimate menunjukkan efektivitas dalam memadukan pesona craftsmanship khas arloji mewah dengan daya tarik modernitas dan kenyamanan tingkat tinggi saat mengenakannya." kata Partrick kepada awak media.

Huawei GT 4





Seperti yang pernah Okezone bahas sebelumnya, Huawei GT 4 hadir dalam dua varian ukuran yakni 46 milimeter dan 41 milimeter. Keduanya dibekali oleh layar AMOLED beresolusi 466 x 466 piksel.

Untuk ukuran 46 milimeter mengusung desain Dial Octagonal yang terlihat solid dan kokoh. Sementara ukuran 41 milimeter memiliki desain lebih elegan.

Perangkat ini memiliki baterai dengan kapasitas 20 persen lebih besar dibandingkan seri sebelumnya. Watch GT 4 juga dibekali banyak fitur, mulai dari deteksi kesehatan bagi penggunanya, dengan memberikan akurasi dalam mengukur detak jantung, merekam kualitas tidur, hingga membaca siklus menstruasi.

Ada pula fitur Huawei TruSleep 3.0 yang berguna untuk merekam kualitas tidur. Untuk aktivitas harian terdapat Huawei TruSeen 5.5+ yang bermanfaat untuk memantau detak jantung.

Untuk kaum hawa, terdapat fitur Menstrual Cycle Management 3.0 yang berfungsi mengetahui siklus menstruasi dan memprediksi jadwal haid berikutnya. Huawei Watch GT 4 juga dapat menentukan posisi pengguna dengan lebih akurat saat berolahraga di luar ruang.

Training Director Huawei Device Indonesia, Edy Supartono menjelaskan jika kedua perangkat tersebut memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Untuk varian Watch GT 4 46 mm bisa tahan 14 hari dan Watch GT 4 41 mm tahan 7 hari pemakaian normal.