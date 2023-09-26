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Wuling Bingo Resmi Meluncur, Dijual Mulai Rp120 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:28 WIB
Wuling Bingo Resmi Meluncur, Dijual Mulai Rp120 Jutaan
Wuling Bingo. (Doc. Carnewschina)
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JAKARTA – Mobil listrik mungil Wuling Bingo model terbaru resmi diluncurkan oleh SAIC-GM-Wuling (SGMW). Kendaraan listrik ramah lingkungan ini memiliki jarak tempuh hingga 410 kilometer dan dijual mulai Rp120 jutaan.

Melansir Car News China, Selasa (26/9/2023), Wuling Bingo merupakan mobil listrik mungil dengan daya tampung empat orang dewasa. Mobil ini menawarkan jarak tempuh yang lebih jauh ketimbang Wuling Air ev yang sudah dipasarkan di Indonesia.

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Saat ini, Wuling Bingo ditawarkan dalam tujuh varian yang dijual mulai dari 59.800 yuan sampai 84.800 yuan atau setara Rp126 juta sampai Rp178 jutaan. Jelas, harganya sangat terjangkau dengan teknologi yang cukup mumpuni.

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