Intip Spesifikasi Toyota Innova Zenix dan Nissan Kicks, Mobil Hybrid Rp500 Jutaan

JAKARTA – Tidak hanya mobil listrik, banyak juga produsen mobil yang menggunakan teknologi hybrid pada mobil buatannya, dan peminatnya kini mulai meningkat di Indonesia.

Tidak dipungkiri kehadiran teknologi hybrid bisa menjadi jawaban atas kebutuhan akan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, tanpa mengorbankan kinerjanya.

Di pasaran kini ada dua pilihan mobil hybrid yang bisa Anda boyong, yakni Toyota Innova Zenix dan Nissan Kicks, melansir berbagai sumber, Senin (25/9/2023), berikut spesifikasiya

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid Type V





Mobil ini dikenal sebagai salah satu pilihan favorit dalam segmen mobil MPV. Selain itu, mobil ini juga dikenal sebagai kendaraan yang luas dan nyaman untuk keluarga.

Saat ini, Innova telah memasuki era hybrid. Setidaknya terdapat lima varian yang ditawarkan oleh Toyota untuk Innova Hybrid. Salah satu variannya adalah Innova Zenix Hybrid Type V.

Mobil ini menggunakan mesin 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC. Kapasitas dari mesin tersebut adalah 1987 cc. Dengan mesin ini, Zenix Type V memiliki tenaga 150 hp dan torsi 187 Nm. Tak hanya itu, mobil ini juga dilengkapi dengan tenaga penggerak listrik sebesar 111 hp dan torsi 206 Nm.

Selain mesinnya yang gahar, mobil ini juga menawarkan kenyamanan untuk penggunanya. Mobil ini memiliki ground clearance 185 mm, cukup bagi kenyamanan mobil keluarga. Kapasitas tempat duduk dari Zenix Type V sebanyak tujuh kursi.

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Tak hanya itu, mobil ini telah dilengkapi dengan beberapa fitur pendukung seperti head unit 10 inch (Apple Carplay dan Android Auto), Rear Seat Entertainment, panoramic sunroof, dan electric parking brake.

Dengan teknologi dan fitur yang ditawarkan, mobil ini dijual dengan harga Rp532 Juta untuk varian standar dan Rp542 Juta untuk varian Modellista.