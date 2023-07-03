Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Tiang Penyangga Roller Coaster Terpanjang di Amerika Utara Patah, Bagaimana Nasib Penumpangnnya?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:19 WIB
Viral Tiang Penyangga Roller Coaster Terpanjang di Amerika Utara Patah, Bagaimana Nasib Penumpangnnya?
Roller Coaster Fury 325. (Foto: Youtube)
ROLLER coaster memang menjadi salah satu wahana yang menguji adrenalin. Wahana ekstrem tersebut memang cukup mendorong adrenalin, lantaran kita akan melaju dengan kecepatan tinggi dan beputar di udara.

Tapi, apa jadinya jika Anda tahu bahwa roller coaster yang Anda naiki ternyata pondasinya retak dan patah? Lebih ekstrem lagi bukan. Inilah yang terjadi pada sebuah roller coaster di taman hiburan North Carolina.

Roller Coaster

Mereka pun akhirnya menutup roller coasternya setelah ada rekaman video yang memperlihatkan retakan besar pada balok penyangga. Besi tersebut nampak keluar dari tempatnya saat sebuah roller coaster berisi penumpang melaju melewatinya.

Taman bermain Carowinds pun mengkonfirmasi bahwa Fury 325, Roller coaster mereka, ditutup untuk perbaikan setelah pihak taman diberitahu tentang masalah dengan pilar penyangga baja. Pemeriksaan menyeluruh pun sedang berlangsung dan wahana tersebut ditutup tanpa batas waktu sampai masalah diperbaiki.

"Keselamatan adalah prioritas utama kami dan kami menghargai kesabaran dan pengertian dari tamu kami yang berharga selama proses ini," kata pihak taman seperti dilansir dari NBC.

"Sebagai bagian dari protokol keselamatan komprehensif kami, semua wahana, termasuk Fury 325, menjalani inspeksi harian untuk memastikan fungsi dan integritas strukturalnya," jelas juru biacara Carowinds.

