10 Tahun Memimpin Logitech, Bracken Darrell Pilih Mundur dari CEO

SETELAH 1 dekade lebih memimpin perusahaan Logitech, Bracken Darrell akhirnya memutuskan untuk mundur sebagai CEO. Logitech sendiri, merupakan perusahaan terkenal penyedia aksesoris perangkat komputer seperti keyboard, mouse, dan webcam.

Seperti dilansir Antara dari The Verge, pengumuman pengunduran diri Darrell disampaikan melalui siaran resmi Logitech, namun dia akan tetap berada di Logitech selama sebulan ke depan untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan tanpa hambatan.

"Setelah hampir satu dekade mengalami pertumbuhan konsisten dan pembangunan kepemimpinan pasar dalam berbagai kategori, saya rasa ini adalah waktu yang baik untuk menyerahkan kepemimpinan," kata Darrell.

Di bawah kepemimpinan Darrell, Logitech mengakusisi beberapa perusahaan seperti Blue Microphone, produsen headset gaming Astro, dan pembuat perangkat lunak untuk siaran langsung (streaming) Streamlabs.

Anggota dewan petinggi Logitech Guy Gecht akan menjabat sebagai CEO sementara sembari perusahaan tersebut menentukan kandidat CEO selanjutnya untuk memimpin perusahaan.

"Saya akan bekerja dengan Guy beserta jajaran petinggi untuk memastikan transisi yang mulus dan saya akan tetap menjadi pemegang saham, pelanggan, sekaligus penggemar abadi Logitech beserta produknya," kata Darrell.

Kepopuleran produk Logitech melonjak ketika masa pandemi Covid-19 saat mayoritas orang melakukan pekerjaan atau belajar dari rumah. Namun, pendapatan Logitech turun bersamaan dengan berakhirnya pembatasan sosial.