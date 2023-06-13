Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Putri Ariani Sering Baca Komentar Netizen Pakai Screen Reader, Apa Itu?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |18:19 WIB
Putri Ariani Sering Baca Komentar Netizen Pakai Screen Reader, Apa Itu?
Putri Ariani. (Foto: Instagram)
NAMA Putri Ariani memang tengah menjadi pembicaraan, setelah aksinya di America Got Talent. Dalam ajang tersebut, Putri berhasil meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier, Putri Ariani pun mengaku masih suka membaca komentar netizen, dan bahkan kegiatannya di kala senggang adalah membaca, padahal Putri sudah kehilangan pengelihatannya sejak balita. Dia pun menyebut kegiatan itu bisa terjadi lantaran adanya screen reader.

Lantas, apa itu screen reader yang membantu Putri Ariani membaca komentar netizen hingga e-book? Seperti dilansir dari nomensa, screen reader adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan orang dengan gangguan penglihatan untuk menggunakan komputer.

Screen reader bekerja lewat Sistem Operasi (OS) komputer untuk memberikan informasi tentang ikon, menu, kotak dialog, file, dan folder. Perangkat nantinya akan menyediakan akses pada OS untuk bekerja dengan banyak aplikasi umum.

Ada dua cara ini dapat memberikan umpan balik kepada pengguna, yakni dengan suara ataupun keyboard Braille. Pada suara, screen reader menggunakan mesin Text-To-Speech (TTS) untuk menerjemahkan informasi di layar menjadi ucapan, yang dapat didengar melalui earphone atau speaker.

TTS dapat berupa aplikasi perangkat lunak yang dibundel dengan screen reader, atau perangkat perangkat keras yang dihubungkan ke komputer. Selain umpan balik dari suara, screen reader juga dapat memberikan informasi dalam huruf Braille.

Perangkat keras eksternal, yang dikenal sebagai tampilan Braille yang dapat diupdate. Tampilan Braille yang dapat diupdate berisi satu baris sel atau lebih. Setiap sel dapat dibentuk menjadi bentuk karakter Braille, rangkaian titik-titik yang mirip dengan titik-titik domino dalam tata letaknya.

