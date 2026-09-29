Megaroket Starship SpaceX Mencapai Orbit Bumi untuk Pertama Kalinya

Megaroket Starship SpaceX meluncur ke orbit dari kompleks peluncuran SpaceX di Starbase, Texas, AS, 28 September 20. (Foto: Reuters)

JAKARTA — Megaroket Starship milik SpaceX telah mencapai orbit untuk pertama kalinya dan meluncurkan 26 satelit sebelum mendarat di Samudra Pasifik. Ini menjadi sebuah pencapaian penting bagi pesawat antariksa yang sedang dikembangkan ini dan menjadi kunci bagi rencana ambisius Elon Musk.

Wahana raksasa berwarna hitam-perak setinggi lebih dari 120 meter itu meluncur dari pangkalan SpaceX di Texas pada Senin (28/9/2026) pagi dengan tujuan mencapai orbit dan mengelilingi Bumi selama sekitar 10 jam.

Setelah pemisahan dan pendaratan pendorong (booster) Super Heavy yang sukses, bagian atas Starship berhasil mencapai orbit—meskipun sempat terjadi masalah mesin yang menimbulkan keraguan apakah misi akan berlanjut.

"Starship sudah berada di orbit," ujar seorang anggota tim peluncuran dalam siaran langsung, disambut sorak-sorai staf SpaceX yang berkumpul di sana.

Beberapa menit kemudian, pesawat antariksa itu mulai meluncurkan satelit Starlink generasi terbaru, menambah jumlah konstelasi internet satelit masif yang menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan yang kini telah melantai di bursa saham tersebut.

Setelah penerbangan berlangsung sekitar tiga jam, para insinyur SpaceX memutuskan untuk mengarahkan pesawat antariksa tersebut keluar dari orbit (de-orbit) menuju Samudra Pasifik.

Siaran langsung memperlihatkan bagian atas roket yang meluncur turun menembus atmosfer dalam posisi tegak, sebelum mesin menyala kembali untuk memperlambat laju penurunannya menuju permukaan air.

Setelah mendarat secara vertikal, Starship tampak miring hingga rebah ke samping dan kemudian dilalap ledakan besar.

Musk menargetkan agar Starship kelak dapat digunakan kembali secara cepat, dengan mendarat di atas platform khusus yang akan menangkap roket tersebut sebelum menyentuh tanah atau permukaan air.