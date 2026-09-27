Obsbot Luncurkan Meet Flip, Webcam Lipat 4K Terkecil di Dunia

JAKARTA - Obsbot telah meluncurkan webcam baru, yang disebut-sebut sebagai webcam 4K terkecil di dunia, yang didukung AI. Perangkat yang diberi nama Obsbot Meet Flip ini dirancang untuk aktivitas seperti meeting, presentasi, pembuatan konten, dan kegiatan yang membutuhkan kamera portabel untuk panggilan video.

Meet Flip memiliki bodi resin yang dapat dilipat dan dihubungkan oleh engsel logam, dengan total bobot 37,7 gram dan ketebalan 18,8 mm. Desain fold-to-protect memungkinkan lensa webcam ini dilindungi hanya dengan melipatnya, yang sekaligus mengaktifkan sleep mode.

Webcam ini menggunakan sensor 1/2-inch CMOS dengan 48 MP efektif dan aperture f/1.8, untuk menghasilkan gambar dengan detail tinggi. Kamera ini mampu menghasilkan video 4K UHD pada 30fps dan 1080p pada 60fps, serta dilengkapi HDR, PDAF untuk autofocus, digital zoom hingga 4x, dan rentang ISO 100–6400.

Kualitas audio untuk komunikasi selama penggunaan saat video call atau meeting didukung Intelligent Dual-Mic System yang menggabungkan satu mikrofon omnidirectional dan satu directional. Pengguna dapat memilih empat mode audio, yaitu Directional untuk presentasi atau panggilan personal, Dual-Directional untuk percakapan dua arah, Smart Omni untuk meeting dengan banyak peserta, serta Pure Audio untuk kebutuhan pengolahan suara lebih lanjut. Sistem Auto Gain dan AI Noise Reduction membantu menghasilkan suara yang lebih jelas di berbagai kondisi, kecuali pada mode Pure Audio.

Obsbot juga menyematkan fitur AI untuk membantu pengguna, terutama selama meeting online, seperti AI Auto Framing untuk menjaga posisi pengguna dalam frame dan AI Magic Notes untuk merangkum dan transkripsi rapat secara otomatis.