Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Harvest Moon Hiasi Langit Indonesia, BMKG Ungkap Potensi Pasang Purnama

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |09:36 WIB
Harvest Moon Hiasi Langit Indonesia, BMKG Ungkap Potensi Pasang Purnama
Bulan Purnama Harvest Moon.
A
A
A

JAKARTA — Fenomena astronomi Harvest Moon atau Bulan Panen menghiasi langit Indonesia pada Sabtu (26/9/2026) malam, ditandai dengan piringan Bulan yang tampak bulat utuh dan bersinar terang.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa Harvest Moon merupakan istilah tradisional untuk fase bulan purnama yang terbit paling dekat dengan ekuinoks musim gugur di belahan Bumi utara.

"Ekuinoks sendiri merupakan fenomena ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Kondisi ini membuat durasi siang dan malam di hampir seluruh penjuru Bumi relatif sama panjang, yaitu sekitar 12 jam," kata Ayu dalam keterangan resminya, Minggu (27/9/2026).

Secara historis, penamaan Harvest Moon berawal dari kebiasaan para petani di Eropa dan Amerika Utara sebelum adanya listrik. Mereka memanfaatkan pancaran cahaya purnama yang sangat terang tersebut untuk melanjutkan aktivitas memanen hasil pertanian hingga larut malam.

Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Bulan mulai terbit sejak pukul 17.29 WIB pada Sabtu (26/9/2026). Namun, saat itu penampakannya masih sulit diamati karena posisinya yang masih dekat dengan garis horizon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244076//kepala_bmkg-l2Fc_large.jpg
Daratan Baru Muncul di Sekitar Gunung Anak Krakatau, Ini Kata BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244063//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-sz3g_large.jpg
Rapat dengan Presiden, BMKG Bahas Cara Padamkan Karhutla dari Dalam Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3244061//hujan-wPpl_large.jpeg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Tangerang Raya Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243995//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-NxTd_large.jpg
Modifikasi Cuaca Sulit Dilakukan di Lokasi Karhutla, BMKG Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/338/3243836//cuaca_jabodetabek-ycAV_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Tangerang Berpotensi Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/338/3243607//cuaca_jabodetabek-yrUN_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement