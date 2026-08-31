Netive Playground Championship 2026, Satukan Konektivitas dengan Gaming dan Entertainment Vision+tv

JAKARTA — Akhir pekan di Mall Taman Anggrek, Jakarta, terasa lebih seru dengan hadirnya Netive Playground Championship 2026 pada 29–30 Agustus 2026. Menggabungkan gaming, entertainment Vision+tv, dan konektivitas, acara ini menjadi tempat bertemunya para gamer, komunitas, keluarga, hingga pengunjung mall dalam suasana yang penuh keseruan.

Berbagai aktivitas dihadirkan selama acara, mulai dari kompetisi Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan EA SPORTS FC, hingga aktivitas entertainment yang bisa diikuti dan dinikmati oleh pengunjung.

Dorong Pengalaman Gaming dengan Koneksi yang Reliable

Gaming kini menjadi salah satu bagian dari aktivitas digital masyarakat. Koneksi internet yang stabil dan reliable menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama bagi para gamer yang membutuhkan koneksi yang dapat mendukung aktivitas bermain secara nyaman.

Melalui Netive, masyarakat dapat menikmati layanan internet berbasis infrastruktur fiber optic dengan harga yang terjangkau. Hal ini menjadi salah satu upaya Netive untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat, termasuk untuk kebutuhan gaming dan berbagai aktivitas digital lainnya.

“Gaming saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup digital, khususnya bagi generasi muda. Karena itu, kami ingin menghadirkan konektivitas yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga reliable untuk mendukung pengalaman gaming yang lebih baik. Netive Playground Championship menjadi salah satu cara kami untuk lebih dekat dengan komunitas gaming sekaligus menunjukkan bahwa konektivitas yang baik dapat mendukung berbagai aktivitas digital masyarakat,” ujar Christopher Raymond Chiang, Broadband Business Unit Head.

Netive dan Vision+tv Hadirkan Sinergi Connectivity dan Entertainment

Melalui kolaborasi Netive dan Vision+tv, pelanggan tidak hanya mendapatkan konektivitas untuk menjalankan berbagai aktivitas digital, tetapi juga akses ke beragam pilihan hiburan.

Melalui Vision+tv, pelanggan Netive dapat menikmati lebih dari 111 saluran (channel) dengan pilihan tayangan untuk berbagai usia dan selera. Mulai dari action, kids, family, olahraga, hingga VOD, pelanggan juga dapat menemukan berbagai Original Series dan Mini Drama yang menghadirkan cerita dan hiburan yang lebih fresh.