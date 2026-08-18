Teknologi Satelit Merah Putih dan SNG Dukung Siaran HUT Ke-81 RI Jangkau Masyarakat

JAKARTA - Rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara yang berlangsung dari 14 hingga 17 Agustus telah berjalan dengan lancar. Rangkaian acara ini telah disiarkan kepada masyarakat melalui berbagai media dengan penggunaan teknologi satelit, termasuk Satelit Merah Putih.

Pada rangkaian kegiatan ini, layanan utama siaran disediakan oleh Telkomsat melalui pemanfaatan 3 unit Satellite News Gathering (SNG) serta layanan transponder dari Satelit Merah Putih. Kedua layanan satelit ini telah digunakan dalam berbagai rangkaian kegiatan kenegaraan termasuk sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, pengukuhan Paskibraka, ziarah nasional dan renungan suci, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, hingga upacara penurunan bendera Sang Merah Putih.

Layanan satelit ini mendukung kebutuhan siaran stasiun TV nasional dan TV Pool yang ditunjuk oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan setiap momen perayaan HUT ke-81 RI dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan kualitas tayangan yang jernih, stabil, dan tanpa hambatan teknis.

Selain kesiapan perangkat transmisi, pengawalan teknis secara ketat juga dilakukan oleh tim ahli di lapangan dari Telkomsat sejak tahap persiapan hingga acara selesai. Penggunaan layanan satelit Telkomsat ini menjadi bentuk nyata penggunaan teknologi digital dalam memastikan layanan komunikasi dan penyiaran yang optimal.

"Melalui dukungan SNG, kapasitas Satelit Merah Putih, serta kesiapan personel di lapangan, kami berkomitmen memberikan layanan yang andal dan berkualitas untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan,” kata Direktur Pengembangan sekaligus Plt. Direktur Operasi, Anggoro Kurnianto Widiawan dalam keterangan media, Selasa (18/8/2026).

Dia menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi jaringan satelit nasional berperan dalam menghadirkan infrastruktur komunikasi yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kedaulatan digital Indonesia. Dia menekankan komitmen Telkomsat untuk menghadirkan layanan satelit yang tangguh dan menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi bangsa.

(Rahman Asmardika)