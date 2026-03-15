QJMotor Luncurkan 2 Motor Baru, Intip Harga dan Spesifikasinya

JAKARTA - Produsen asal China, QJ Motor, meluncurkan 2 model baru untuk pasar Indonesia. Keduanya adalah Fort 180 Adventure dan SRV 200 MT, yang dibanderol Rp30 jutaan.

Presiden Direktur PT QJMotor Industry Indonesia Felix Huang, menjelaskan alasan pihaknya meramaikan pasar motor premium di Indonesia.

Industri sepeda motor di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh dinamika kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Sebagai pasar yang sangat aktif dan kompetitif, Indonesia menuntut adaptasi cepat dari para pemain industri.

"QJMotor masuk ke pasar motor premium di Indonesia karena ingin menjadi merek motor yang relevan dan dekat dengan pengendara roda dua di Tanah Air. Kami memahami pengendara Indonesia membutuhkan sepeda motor yang tidak hanya andal dan stylish, tetapi juga sesuai dengan gaya hidup, karakter, dan medan yang mereka hadapi sehari-hari,” tutur

Felix Huang, dikutip Minggu (15/3/2026).

"Lewat peluncuran ini, kami ingin menyampaikan bahwa QJMotor hadir untuk menjawab keragaman kebutuhan pengendara Indonesia," tutur Felix Huang.