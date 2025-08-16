Diperkirakan Diumumkan Bulan Depan, Hyundai Ioniq 2 Terlihat di Jalanan untuk Pertama Kalinya

JAKARTA – Hyundai diperkirakan akan mengumumkan mobil listrik murah Ioniq 2 pada September 2025. Baru-baru ini, mobil listrik tersebut terlihat untuk pertama kalinya di publik dalam sebuah video yang diambil di dekat pusat teknologi Hyundai di Jerman.

Dilansir ArenaEV, Ioniq 2 akan menjadi saudara kandung Ioniq 5 dengan ukuran yang lebih kecil, berada di antara Inster EV dan Kona Electric. Kehadiran mobil listrik ini menjadi indikasi bahwa Hyundai tengah mengembangkan mobil listrik yang lebih terjangkau untuk memperluas pasarnya.

Dalam video yang beredar, mobil tersebut tertutup kamuflase, sehingga tidak banyak detail yang bisa dilihat. Namun, dari bentuknya, kemungkinan besar Ioniq 2 akan menyerupai Kia EV2, yang memiliki profil lebih tinggi, hampir seperti SUV. Elemen desain lainnya kemungkinan akan terinspirasi oleh Ioniq 6.

Secara struktural, Ioniq 2 diperkirakan akan menggunakan sebagian besar komponennya, termasuk platform E-GMP, yang sama dengan Kia EV2 mendatang.

Hyundai diperkirakan akan meluncurkan model baru mobil listriknya pada ajang Munich Motor Show bulan depan. Ioniq 2 diperkirakan akan mulai dijual pada pertengahan 2026.

(Rahman Asmardika)