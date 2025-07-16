Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peringati Hari AI, Campaign#ForABetterWorld Dorong AI yang Etis dan Bertanggung Jawab

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |19:12 WIB
Peringati Hari AI, Campaign#ForABetterWorld Dorong AI yang Etis dan Bertanggung Jawab
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Adopsi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor tengah berkembang pesat. Peringatan Hari Apresiasi AI pada 16 Juli menjadi momen penting untuk menilai kembali bagaimana teknologi ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya komunitas dan organisasi akar rumput.

Menjawab tantangan kesenjangan akses teknologi, Campaign #ForABetterWorld bersama Yayasan Dunia Lebih Baik dan Talenesia meluncurkan inisiatif #ResponsibleAIFutures. Program ini menjadi wadah pelatihan dan penguatan kapasitas digital berbasis AI yang menyasar organisasi sosial (NGO) di Indonesia.

Program ini digerakkan melalui sebuah tantangan sosial (Challenge) yang mengajak publik untuk berpartisipasi langsung mendukung pelatihan AI yang etis dan inklusif.

“AI bukan hanya milik korporasi besar. Teknologi ini harus bisa diakses dan dimaknai oleh semua pihak—termasuk NGO dan komunitas lokal yang bekerja langsung di akar rumput. Hari AI adalah waktu yang tepat untuk menegaskan bahwa partisipasi publik bisa mendorong penggunaan teknologi secara lebih adil dan bertanggung jawab,” ujar William Gondokusumo, CEO Campaign #ForABetterWorld, dalam keterangan media, Rabu (16/7/2025).

Mengusung semangat kolaborasi dan pemerataan akses teknologi, #ResponsibleAIFutures hadir sebagai solusi konkret terhadap kesenjangan literasi digital di sektor non-profit. Inisiatif ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga memperkuat cara pandang kritis agar penggunaan AI tetap sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh komunitas akar rumput.

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, program ini dirancang untuk membekali organisasi sosial agar lebih adaptif, reflektif, dan mampu memanfaatkan teknologi demi perubahan positif yang berdampak luas.

Program #ResponsibleAIFutures berdiri di atas tiga pilar utama:

  1. Edukasi Prinsip AI Bertanggung Jawab — Mengenalkan konsep penggunaan AI yang etis, transparansi data, mitigasi bias, dan dampak sosial yang berkelanjutan.
  2. Monitoring & Evaluasi (MnE) Berbasis Data — Membantu organisasi sosial mengukur dampak program menggunakan alat AI secara tepat dan akurat.
  3. Kolaborasi Lintas Sektor — Menciptakan ruang bertukar pikiran antara NGO dan pakar teknologi untuk menemukan solusi bersama.
     

