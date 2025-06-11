Daftar Motor Murah Bekas Harga Rp2-3 Jutaan

JAKARTA - Motor murah bekas dengan harga Rp2 jutaan masih menjadi incaran banyak orang. Ini karena motor tersebut bisa didapat tanpa harus merogoh kantong dalam-dalam.

Di tengah harga motor baru yang terus melonjak, motor bekas menjadi solusi alternatif yang tetap fungsional dan ekonomis. Dengan dana Rp2 hingga Rp3 jutaan, bisa mendapatkan motor dengan kondisi layak pakai. Ini cocok untuk menunjang aktivitas harian seperti bekerja, kuliah, atau sekadar mobilitas jarak dekat.

Pilihan motor dengan rentang harga tersebut cukup beragam, dari motor bebek hingga motor matic. Berikut daftar motor murah bekas harga Rp2-3 jutaan berdasarkan penelusuran situs jual beli online, Rabu (11/6/2025):

1. Suzuki Shogun 125R 2004

Suzuki Shogun 125R pertama kali hadir pada 2004. Saat itu tren motor bebek 125 cc yang mulai berkembang di Indonesia. Model ini hadir dalam varian basic dengan pelek jari-jari dan rem belakang tromol.

Motor ini dibekali mesin bertenaga dengan torsi mencapai 12 Nm dan mampu dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km/jam. Konsumsi bahan bakarnya sekitar 40 km/liter, cukup efisien pada masanya.

Suzuki Shogun 125R menjadi pesaing kuat Honda Karisma 125 yang juga bermain di segmen motor bebek 125 cc. Saat ini, harga bekasnya berkisar antara Rp2,5-3 juta. Harga ini tergantung kondisi dan kelengkapan surat-suratnya.

2. Yamaha Mio Smile 2009

Yamaha Mio Smile sempat menjadi primadona di Indonesia, terutama karena desainnya yang simpel dan mudah diterima berbagai kalangan. Motor ini juga terkenal dengan harga spare part yang murah dan mudah ditemukan.

Mio Smile dibekali mesin 113,7 cc SOHC 4-tak berpendingin udara dengan sistem karburator. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 9,5 dk pada 8.000 RPM dan torsi 7,8 Nm pada 7.000 RPM.

Harga bekas Yamaha Mio Smile saat ini berada di kisaran Rp2,2-3 juta.

3. Honda Beat Karbu 2009

Honda BeAT karbu dikenal sebagai motor matik yang tangguh, lincah, dan irit bahan bakar. Dimensinya yang kecil membuatnya mudah dikendarai di tengah kemacetan kota. Selain itu, bobotnya yang ringan menjadi nilai tambah, khususnya bagi pengguna perempuan atau pemula.

Motor ini menggunakan mesin 110 cc yang mampu melaju hingga kecepatan maksimal sekitar 90 km/jam. Meskipun masih memakai sistem karburator—yang artinya konsumsi bahan bakarnya tidak seirit versi injeksi—motor ini tetap dianggap cukup hemat pada masanya.

Harga bekas Honda BeAT karbu kini berkisar antara Rp3-3,7 juta.