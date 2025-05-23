Samsung Bidik Industri Teknologi Luar Angkasa

JAKARTA – Samsung yang selama ini dikenal dengan produk telepon pintar dan peralatan rumah tangga kemungkinan akan memperluas cakupan bisnisnya hingga ke luar angkasa. Raksasa teknologi Korea Selatan dilaporkan tengah mengembangkan berbagai teknologi luar angkasa, yang mencakup infrastruktur untuk industri luar angkasa.

Menurut laporan The Korea Economy Daily, Samsung berencana memasuki pasar infrastruktur antariksa dengan mengembangkan proyek pabrik antariksa. Pabrik ini akan memungkinkan Samsung mengembangkan dan membuat berbagai infrastruktur antariksa, seperti landasan peluncuran dan berbagai komponen terkait wahana antariksa.

Laporan, yang dilansir Gizmochina tersebut menambahkan bahwa Samsung bekerja sama dengan Departemen Dirgantara dan Teknik di Universitas Seoul untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan. Masuknya Samsung ke industri antariksa dapat membantu meningkatkan ekonomi Korea Selatan, menurut para ahli antariksa negara tersebut. Samsung memang merupakan brand yang besar di bidang elektronik konsumen, tetapi perusahaan itu memiliki banyak bidang bisnis. Divisi Industri Beratnya telah membangun kapal untuk melintasi kutub dan bahkan memiliki kontrak dengan militer.