Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link dan Cara Download Minecraft Mod APK 1.21.90.21, Gratis

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |22:22 WIB
Link dan Cara Download Minecraft Mod APK 1.21.90.21, Gratis
Minecraft.
A
A
A

JAKARTA - Minecraft terus menjadi salah satu game paling populer di berbagai platform. Tidak hanya versi original, versi modifikasi seperti Minecraft Mod APK 1.21.90.21 juga semakin diminati karena menawarkan fitur-fitur baru. Versi ini cocok bagi pemain yang ingin merasakan sensasi bermain yang berbeda dan lebih seru.

Game ini memberikan kebebasan untuk menjelajah, membangun, bertahan hidup, hingga bermain bersama teman. Pemain dapat memilih dua mode permainan, yaitu mode kreatif, dengan sumber daya tak terbatas dan kemampuan terbang, serta mode bertahan hidup (survival), di mana pemain harus mengumpulkan sumber daya dan bertahan dari ancaman monster di malam hari.

Salah satu daya tarik utama dari Minecraft adalah hadirnya pembaruan dan fitur-fitur baru di setiap versinya. Pada versi Mod APK 1.21.90.21, Mojang selaku developer menghadirkan berbagai fitur menarik yang patut dicoba.

Fitur-Fitur Minecraft Mod APK 1.21.90.21:

1. Leash dengan Fungsi Baru

Pada pembaruan kali ini, fitur Leash mendapatkan fungsi tambahan. Pemain kini dapat membuat simpul dari tali untuk mengikat mob.

Simpul ini dapat dilepaskan menggunakan gunting, dan menariknya, Leash juga bisa digunakan pada mob baru bernama Happy Ghast. Namun, jika Happy Ghast terbang lebih dari 16 blok, tali tersebut dapat putus secara otomatis.

2. Mob Terbang Baru: Happy Ghast

Happy Ghast adalah mob yang bisa terbang dan membawa hingga empat pemain sekaligus.Pemain dapat mengontrol arah terbang Happy Ghast menggunakan harness (pelana khusus) yang bisa dibuat lewat crafting.

3. Blok Baru: Dried Ghast

Blok baru bernama Dried Ghast yang bisa ditemukan di dimensi Nether. Blok ini merupakan dasar untuk menciptakan mob terbang baru. Pemain perlu mengisi blok tersebut dengan air, lalu menunggu hingga muncul makhluk kecil bernama Ghastling.

Makhluk ini merupakan bentuk awal sebelum menjadi mob dewasa. Untuk mempercepat pertumbuhannya, Ghastling dapat diberi makan bola salju.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179912//traffic_rider-3wvn_large.jpg
Klik Disini Link dan Cara Download Traffic Rider Mod Apk 2.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178771//game_guardian-2keD_large.jpg
Link Download dan Cara Menggunakan Game Guardian APK Tanpa Root
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/16/3178478//counter_strike_16-M4X8_large.jpg
Link dan Cara Download Counter Strike 1.6 untuk Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176278//shin_chan_shiro_and_the_coal_town-Le9y_large.jpg
Link dan Cara Download Shin chan: Shiro & Coal Town APK Android dan iOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174285//minecraft-NxKC_large.jpg
Klik Disini Link Gratis Download Minecraft 1.21.120.24 for Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/16/3173748//harvest_moon_hero_of_the_leaf_valley-p2BG_large.jpg
Link Download Harvest Moon Hero of Leaf Valley Bahasa Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement