Link dan Cara Download Minecraft Mod APK 1.21.90.21, Gratis

JAKARTA - Minecraft terus menjadi salah satu game paling populer di berbagai platform. Tidak hanya versi original, versi modifikasi seperti Minecraft Mod APK 1.21.90.21 juga semakin diminati karena menawarkan fitur-fitur baru. Versi ini cocok bagi pemain yang ingin merasakan sensasi bermain yang berbeda dan lebih seru.

Game ini memberikan kebebasan untuk menjelajah, membangun, bertahan hidup, hingga bermain bersama teman. Pemain dapat memilih dua mode permainan, yaitu mode kreatif, dengan sumber daya tak terbatas dan kemampuan terbang, serta mode bertahan hidup (survival), di mana pemain harus mengumpulkan sumber daya dan bertahan dari ancaman monster di malam hari.

Salah satu daya tarik utama dari Minecraft adalah hadirnya pembaruan dan fitur-fitur baru di setiap versinya. Pada versi Mod APK 1.21.90.21, Mojang selaku developer menghadirkan berbagai fitur menarik yang patut dicoba.

Fitur-Fitur Minecraft Mod APK 1.21.90.21:

1. Leash dengan Fungsi Baru

Pada pembaruan kali ini, fitur Leash mendapatkan fungsi tambahan. Pemain kini dapat membuat simpul dari tali untuk mengikat mob.

Simpul ini dapat dilepaskan menggunakan gunting, dan menariknya, Leash juga bisa digunakan pada mob baru bernama Happy Ghast. Namun, jika Happy Ghast terbang lebih dari 16 blok, tali tersebut dapat putus secara otomatis.

2. Mob Terbang Baru: Happy Ghast

Happy Ghast adalah mob yang bisa terbang dan membawa hingga empat pemain sekaligus.Pemain dapat mengontrol arah terbang Happy Ghast menggunakan harness (pelana khusus) yang bisa dibuat lewat crafting.

3. Blok Baru: Dried Ghast

Blok baru bernama Dried Ghast yang bisa ditemukan di dimensi Nether. Blok ini merupakan dasar untuk menciptakan mob terbang baru. Pemain perlu mengisi blok tersebut dengan air, lalu menunggu hingga muncul makhluk kecil bernama Ghastling.

Makhluk ini merupakan bentuk awal sebelum menjadi mob dewasa. Untuk mempercepat pertumbuhannya, Ghastling dapat diberi makan bola salju.