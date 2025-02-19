Test Drive Mobil Suzuki di IIMS 2025, Dapatkan Sepeda Motor atau Logam Mulia!

JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menghadirkan kejutan besar di IIMS 2025. Melalui program test drive, SIS memberi kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan kualitas mobil Suzuki, sekaligus menyediakan kesempatan emas untuk membawa pulang sepeda motor Suzuki GSX-R150 atau logam mulia melalui program undian berhadiah.

Program ini berlangsung pada 13 –23 Februari 2025 untuk memberikan apresiasi lebih kepada para pengunjung yang ingin merasakan langsung performa mobil Suzuki. “Melihat dan mendengar keunggulan mobil Suzuki saja tidak cukup. Pengunjung harus merasakannya langsung," ujar Harold Donnel, 4W Marketing Director PT SIS.

Ia menambahkan, program ini bukan hanya memberikan pengalaman berkendara yang sesungguhnya, tetapi juga kesempatan memenangkan hadiah spektakuler. "Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada pelanggan setia Suzuki," tuturnya.

Pendaftaran peserta test drive sangat mudah, cukup dengan menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih aktif di booth Suzuki, kemudian Wiraniaga Suzuki akan membantu pengunjung mendaftar di area test drive. Pengunjung bisa menjajal berbagai kegunaan maupun cara mengaktivasi fitur pada mobil Suzuki pada rute khusus di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Pengunjung yang telah selesai melakukan test drive akan mendapatkan merchandise menarik secara langsung, serta berhak mengikuti undian berhadiah berupa Suzuki GSX-R150 atau logam mulia sebesar 5 dan 10 gram. Pengundian pengumuman pemenang akan dilakukan pada 23 Februari, pukul 19.00 WIB di booth Suzuki Indonesia.

Selama pameran IIMS 2025 berlangsung, Suzuki menyiapkan berbagai promo berhadiah bagi calon konsumen yang ingin melakukan pembelian mobil penumpang maupun komersial. Tiap calon konsumen yang melakukan transaksi di booth Suzuki Indonesia hingga pada tahap SPK pun berhak untuk mendapat 1 lembar voucher yang dapat ditukarkan dengan exclusive gift dari Suzuki.

“Rekomendasi dari kami untuk mengenal kualitas dan menikmati kenyamanan mobil baru Suzuki adalah dengan mencoba sendirinya. Fasilitas yang diberikan pada area test drive pameran IIMS 2025 pun cukup lengkap dan mudah diikuti. Jika pengunjung mampir ke booth Suzuki Indonesia, manfaatkanlah kesempatan menarik ini agar tidak ketinggalan menjadi bagian dari keluarga Suzuki Indonesia,” ucap Harold.

(Agustina Wulandari )