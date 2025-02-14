IIMS 2025, Neta Bawa V-II Urban Sport Concept

JAKARTA - PT Neta Auto Indonesia (Neta) hadir meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari. Pada IIMS 2025, Neta membawa mobil konsep Neta V-II Urban Sport Concept.

1. Neta V-II Urban Sport Concept Mejeng di IIMS 2025

Product Planning Manager PT Neta Auto Indonesia, Jordy Angkawidjaja mengatakan, merupakan hasil eksplorasi pihaknya. Mobil ini memiliki tampilan yang sporty.

"Neta V-II Urban Sport Concept merupakan hasil eksplorasi kami dalam menghadirkan kendaraan listrik yang tidak hanya efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga memiliki tampilan sporty dan dinamis yang sesuai dengan gaya hidup urban," kata

Neta V-II Urban Sport Concept masih berstatus prototipe alias belum dijual. Pihaknya masih melakukan studi sebelum melepas mobil listrik tersebut ke pasar.

2. Neta Catat Kenaikan Penjualan pada 2024

Sementara itu, Deputy Managing Director Neta Auto Indonesia, Harry Huang menjelaskan pencapaian pihaknya pada 2024.

"Kami dengan bangga mengumumkan bahwa jumlah Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Neta di Indonesia meningkat hingga 500% dibandingkan tahun 2023," ujarnya.