Tak Lagi Khawatir Pencurian Data Pribadi dengan Solusi ‘Proteksi Privasi’ dari Telkomsel dan Mastercard

JAKARTA – Telkomsel bersama Mastercard memperkuat perlindungan terhadap ancaman pencurian identitas digital dengan meluncurkan layanan Proteksi Privasi. Layanan inovatif ini dirancang untuk mendeteksi, memantau, mencegah, hingga melakukan resolusi atas potensi penyalahgunaan data pribadi pelanggan.

Didukung oleh Mastercard ID Theft Protection™, Proteksi Privasi memungkinkan pemantauan hingga 14 jenis data penting, seperti identitas kependudukan, paspor, nomor telepon, email, akun media sosial, hingga informasi keuangan. Teknologi ini secara aktif menjelajahi seluruh lapisan internet – termasuk dark web – untuk mendeteksi kebocoran data dan potensi penyalahgunaan. Jika terjadi insiden, pelanggan akan menerima notifikasi real-time serta panduan langkah penyelesaian untuk melindungi data pribadi, mencegah kerugian finansial, serta melindungi reputasi mereka.

Komitmen Membangun Kepercayaan Digital

“Proteksi Privasi adalah bagian dari komitmen Telkomsel untuk terus menghadirkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan pelanggan di era digital. Melalui kolaborasi strategis dengan Mastercard, kami berharap layanan ini dapat memberikan rasa tenang bagi pelanggan, sehingga mereka dapat lebih aman dan nyaman menikmati kemudahan hidup digital tanpa khawatir akan risiko pencurian identitas,” kata VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson.

Sementara itu VP Account Management Mastercard Indonesia, Wibawa Prasetyawan mengatakan bahwa solusi ini merupakan komitmen bersama Telkomsel dan Mastercard untuk membangun kepercayaan digital serta menciptakan masa depan digital yang lebih aman.

“Di dunia digital yang semakin terhubung seperti saat ini, melindungi identitas pribadi di ekosistem online kini menjadi salah satu hal terpenting. Mastercard dengan bangga menghadirkan solusi terkini ID Theft Protection™ untuk Telkomsel, yang dirancang untuk melindungi data pribadi dan identitas digital konsumen, memberikan rasa aman pada konsumen,” ujarnya.

Paket Proteksi Privasi tersedia bagi pelanggan Telkomsel Prabayar maupun Halo (pascabayar) dalam dua opsi terjangkau: