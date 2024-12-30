Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenali Penyebab Mobil ‘Ngelitik’ dan Hilang Tenaga serta Cara Mencegahnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |18:40 WIB
Kenali Penyebab Mobil ‘Ngelitik’ dan Hilang Tenaga serta Cara Mencegahnya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA Perawatan mobil adalah penting untuk dilakukan guna menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Tanpa perawatan yang baik, mobil bisa mengalami banyak masalah, seperti mesin yang terasa “ngelitik” dan tidak bertenaga.

“Sebaiknya yang dilakukan oleh pemilik adalah melakukan tindakan preventif, dan jangan membiarkan mobil sampai rusak atau bahkan mogok dan mengganggu mobilitas. Hal tersebut tentu akan merugikan pemilik kendaraan,” tutur Yagimin, Chief Marketing Auto2000 dalam keterangan resmi.

Mesin ngelitik dan menyebabkan mobi hilang tenaga dapat disebabkan oleh kotoran yang mengendap di dalam tangki bahan bakar. Pengendapan kotoran ini bisa dikarenakan residu yang menumpuk dan menghambat penyeluran bensin.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, filter bensin akan rusak dan endapan kotoran terbawa ke pompa, bahkan sampai masuk ke ruang bakar.

Berikut beberapa cara untuk mencegah hal itu terjadi, sebagaimana dibagikan Auto2000:

Gunakan BBM Sesuai Rekomendasi

Setiap produsen selalu menyarankan untuk mengisi BBM sesuai spesifikasi dan kebutuhan mesin. Bensin yang berkualitas umumnya lebih bersih dan rendah residu. Selain itu, juga akan membuat pembakaran dapat berlangsung dengan sempurna guna menjaga performa mesin.

Hindari Mengisi Bensin Sembarangan

Sekarang sudah banyak SPBU resmi yang dikelola secara benar sehingga kualitas BBM-nya terjaga. Hindari mengisi di luar pom bensin resmi karena tidak ada jaminan kualitas dan penanganan.

Jangan Tunggu Bensin Habis

Beberapa orang menunggu hingga BBM mendekati nol baru berkunjung ke pom bensin. Padahal, dengan posisi bensin hampir habis, ada risiko kotoran dan air yang mengendap di tangki mobil akan terisap sehingga merusak komponen-komponen mobil yang dilaluinya.

 

