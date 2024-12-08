Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Zuckerberg Sebut Pengguna Meta AI Hampir 600 Juta 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |13:04 WIB
Zuckerberg Sebut Pengguna Meta AI Hampir 600 Juta 
Zuckerberg Sebut Pengguna Meta AI Hampir 600 Juta (Reuters)
JAKARTA - Meta AI memiliki pelanggan bulan sebanyak hampir 600 juta. Hal itu diumumkan CEO Meta Mark Zuckerberg dalam sebuah pembaruan. 

Diketahui, Meta AI debut pada musim gugur lalu. Kini, berdasarkan data per Oktober, Meta AI sudah memiliki lebih dari 500 juta pengguna bulanan. 

Melansir Endgadget, Minggu (8/12/2024), pembaruan tersebut hadir bersamaan dengan peluncuran model Llama 3.3 70B terbaru dari Meta. 

"Kinerja yang mirip dengan model Llama 3.1 405B, dengan biaya yang jauh lebih murah,” demikian kata Meta dalam pernyataannya. 

Sementara itu, VP AI generatif di Meta, Ahmad Al-Dahle, memposting sebuah bagan di X. Dalam bagan itu, tampak Llama 3.3 mendapat skor lebih tinggi pada beberapa tolok ukur dibandingkan Gemini Pro 1.5 milik Google dan GPT-4o milik OpenAI.

Topik Artikel :
Mark Zuckerberg AI Meta AI Meta
