Cara Mudah Atasi WiFi Can't Connect to This Network di Laptop

JAKARTA – Laptop tidak jarang mengalami kendala yang dapat mengganggu aktivitas ketika digunakan, salah satunya adalah kendala pada jaringan WiFi. WiFi Can't Connect to This Network bisa diakibatkan karena berbagai hal yang dapat diatasi dengan cara mudah ini.

Laptop merupakan perangkat elektronik yang sering digunakan sehari-hari untuk menunjang aktivitas kita sebagai pengguna dalam bekerja dan belajar. Pastinya, laptop ini tidak akan bisa berfungsi maksimal tanpa adanya dukungan dari jaringan internet.

Berbeda dengan HP yang tersedia slot untuk memasukkan kartu sim yang nantinya bisa digunakan untuk menyalakan data seluler sebagai jaringan utamanya, laptop ini dirancang khusus hanya dapat menerima jaringan WiFi.

Oleh sebabnya, laptop dan WiFi seakan tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Namun, seringkali pengguna mengalami masalah pada laptop yang digunakan yang berkaitan dengan jaringan atau WiFi.

Banyak dari pengguna diketahui mengalami kendala WiFi Can't Connect to This Network di laptop yang digunakannya. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas pengguna karena laptop yang digunakan tidak dapat menggunakan WiFi.

Tidak usah khawatir, jika pengguna mengalami kendala seperti itu, di bawah ini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi WiFi Can't Connect to This Network di laptop dengan mudah dan cepat.

Cara Mudah Atasi WiFi Can't Connect to This Network di Laptop:

Aktifkan Mode Pesawat

Untuk mengatasi WiFi Can't Connect to This Network di Laptop bisa dengan cara mengaktifkan mode pesawat lalu menonaktifkannya kembali dalam sementara waktu dengan beberapa langkah ini: