Perdana, Citroen Pamerkan SUV Coupe Baru di GJAW 2024

TANGERANG - Citroen Basalt resmi diperkenalkan kepada publik pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Basalt merupakan SUV dengan desain Coupe.

"Citroen dengan bangga memperkenalkan tampilan eksterior perdana Citroën Basalt kepada masyarakat Indonesia, menghadirkan desain SUV Coupe yang berkarakter,” tutur CEO Citroen Indonesia, Tan Kim Piauw di arena GJAW, Jumat (23/11/2024).

Diketahui, Basalt sudah diluncurkan pertama kali di India pada Agustus 2024. Mobil ini juga sudah diperkenalkan di Amerika Selatan pada Maret 2024.

Sesuai dengan namanya yang terinspirasi dari kekuatan batuan vulkanik, Basalt menghadirkan konsep ketangguhan dan ketenangan.

Citroën Basalt memiliki desain yang berani dan unik sebagai SUV Coupe. Basalt menggabungkan elemen sporty dengan karakter kuat khas SUV, mengedepankan siluet ramping dengan lekukan dinamis khas Coupé pada atap belakang.