Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perdana, Citroen Pamerkan SUV Coupe Baru di GJAW 2024 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |18:53 WIB
Perdana, Citroen Pamerkan SUV Coupe Baru di GJAW 2024 
Citroen Basalt di GJAW 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Citroen Basalt resmi diperkenalkan kepada publik pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Basalt merupakan SUV dengan desain Coupe. 

"Citroen dengan bangga memperkenalkan tampilan eksterior perdana Citroën Basalt kepada masyarakat Indonesia, menghadirkan desain SUV Coupe yang berkarakter,” tutur CEO Citroen Indonesia, Tan Kim Piauw di arena GJAW, Jumat (23/11/2024). 

Diketahui, Basalt sudah diluncurkan pertama kali di India pada Agustus 2024. Mobil ini juga sudah diperkenalkan di Amerika Selatan pada Maret 2024. 

Sesuai dengan namanya yang terinspirasi dari kekuatan batuan vulkanik, Basalt menghadirkan konsep ketangguhan dan ketenangan.

Citroën Basalt memiliki desain yang berani dan unik sebagai SUV Coupe. Basalt menggabungkan elemen sporty dengan karakter kuat khas SUV, mengedepankan siluet ramping dengan lekukan dinamis khas Coupé pada atap belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094010/byd_m6_di_gjaw_2024-pMqx_large.jpg
BYD Bukukan 1.400 SPK pada GJAW 2024, M6 Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/52/3092737/mitsubishi_di_gjaw_2024-xzlq_large.jpg
Penjualan Mitsubishi Tembus 1.626 SPK pada GJAW 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/52/3091639/pengunjung_gjaw_2024-Sjo5_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 145.788 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091388/toyota_kijang_innova_zenix-Go27_large.jpg
Daftar Mobil dan Motor Terbaik GJAW 2024, Ada Innova Zenix dan BYD M6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091379/jusuf_hamka_borong_150_mobil_listrik_aletra-PbeU_large.jpg
Bos Jalan Tol Beli 150 Mobil Listrik di GJAW 2024 Senilai Rp67 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091307/gjaw_2024-DJHz_large.jpg
GJAW Bakal Saingi GIIAS, Ini Kata Gaikindo
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement