Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mitsubishi Bakal Pamerkan Mobil Baru Misterius pada GJAW 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |16:21 WIB
Mitsubishi Bakal Pamerkan Mobil Baru Misterius pada GJAW 2024
Mobil baru yang akan dipamerkan Mitsubishi pada GJAW 2024.
A
A
A

JAKARTA Mitsubishi diyakini akan membawa mobil baru pada ajang pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, yang digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan pada 22 November – 1 Desember 2024 mendatang. Mobil baru yang akan dipamerkan pada GJAW kemungkinan adalah mobil listrik e-Evolution Concept.

Head of PR and CSR Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Aditya Wardhani mengatakan bahwa Mitsubishi akan membawa sekira 8 unit mobil untuk dipamerkan.

Kejutan yang akan dibawa oleh Mitsubishi dalam pameran mendatang ditunjukkan melalui sebuah mobil yang diselimuti kain merah. Tapi pada bagian akhir presentasi, terlihat dengan jelas bagian belakang mobil baru yang akan dibawa jenama asal Jepang tersebut.

"Akan ada salah satu produk yang kami luncurkan dan perkenalkan (di GJAW 2024). Apakah itu? Akan kami beritahukan di sana," kata Aditya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Pada presentasi yang dilakukan MMKSI pada konferensi pers GJAW 2024, menampilkan siluet mobil dari bagian belakang. Sekilas, terlihat itu menunjukkan mobil SUV yang memiliki desain sporty dengan lekukan tajam.

Mobil ini memiliki desain atap mengambang dengan lampu belakang sporty berbentuk huruf 'Y'. Melihat bocoran tersebut, diduga mobil itu adalah Mitsubishi e-Evolution Concept.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183896//mitsubishi_destinator-UbeT_large.jpg
Mitsubishi Destinator Jalani Uji Tabrak ASEAN NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/15/3183779//gjaw_2025_akan_digelar_dari_21_30_november_2025-8Ot5_large.jpg
Daftar Lengkap Merek yang Ramaikan GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180383//mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-joxq_large.jpg
Bedah Teknologi AYC di Mitsubishi XForce dan Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179995//mitsubishi_destinator-2jUq_large.jpg
9 Fitur yang Membantu Pengemudi Destinator saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179189//suzuki_ertiga_dikabarkan_akan_mendapat_penyegaran-WDPj_large.jpg
Suzuki Bakal Hadirkan Mobil Baru di GJAW 2025, Debut Ertiga Facelift?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/15/3178946//gjaw_2025-H12F_large.jpg
Daftar Lengkap Merek yang Hadir di GJAW 2025, Ada Brand Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement