Mitsubishi Bakal Pamerkan Mobil Baru Misterius pada GJAW 2024

JAKARTA – Mitsubishi diyakini akan membawa mobil baru pada ajang pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, yang digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan pada 22 November – 1 Desember 2024 mendatang. Mobil baru yang akan dipamerkan pada GJAW kemungkinan adalah mobil listrik e-Evolution Concept.

Head of PR and CSR Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Aditya Wardhani mengatakan bahwa Mitsubishi akan membawa sekira 8 unit mobil untuk dipamerkan.

Kejutan yang akan dibawa oleh Mitsubishi dalam pameran mendatang ditunjukkan melalui sebuah mobil yang diselimuti kain merah. Tapi pada bagian akhir presentasi, terlihat dengan jelas bagian belakang mobil baru yang akan dibawa jenama asal Jepang tersebut.

"Akan ada salah satu produk yang kami luncurkan dan perkenalkan (di GJAW 2024). Apakah itu? Akan kami beritahukan di sana," kata Aditya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Pada presentasi yang dilakukan MMKSI pada konferensi pers GJAW 2024, menampilkan siluet mobil dari bagian belakang. Sekilas, terlihat itu menunjukkan mobil SUV yang memiliki desain sporty dengan lekukan tajam.

Mobil ini memiliki desain atap mengambang dengan lampu belakang sporty berbentuk huruf 'Y'. Melihat bocoran tersebut, diduga mobil itu adalah Mitsubishi e-Evolution Concept.