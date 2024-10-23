Ini 5 Mobil Mewah Raffi Ahmad yang Jadi Utusan Khusus Presiden

Ini 5 mobil mewah Raffi Ahmad, yang jadi utusan khusus presiden. (Instagram/@rafinagita1717)

JAKARTA - Selebritis Raffi Ahmad resmi dilantik jadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ini menjadi jawaban setelah dirinya tak masuk dalam daftar wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Terlepas dari jabatan barunya di pemerintahan, menarik untuk melihat kembali koleksi mobil Raffi Ahmad. Itu karena Raffi Ahmad menjadi salah satu public figure yang gemar dengan dunia otomotif.

Sukses menjadi artis, Raffi mulai merambah dunia bisnis, mulai dari kuliner, fashion, properti, hingga media digital. Berkat penghasilan di dunia hiburan dan bisnis, ia bisa membeli banyak barang-barang mewah, termasuk mobil sport.

Bahkan, Raffi Ahmad sempat buka-bukaan kepada komedian Sule kalau ia memiliki 20 koleksi mobil mewah dari berbagai merek. Itu didapatkannya berkat kerja keras yang dilakukan sejak masa sekolah SMP.

Berikut daftar koleksi mobil Raffi Ahmad yang pernah dipamerkannya di media sosial, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (24/10/2024):

1. Lamborghini Aventador

Ini merupakan mobil sport yang sudah dimiliki sejak lama oleh Raffi Ahmad. Malang, mobil tersebut sempat terbakar karena mengalami over heat di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Setelah mengalami perbaikan yang cukup lama, akhirnya sportcar tersebut kembali ke garasi Andara dengan warna hitam dan silver. Terlihat Raffi sangat merindukan mobil kesayangannya tersebut setelah sekian lama tak mengendarainya.

Dilansir dari berbagai sumber, mobil tersebut memiliki mesin V12 6.500 cc yang menghasilkan tenaga 700 hp dan akselerasi 0-100 km/jam dalam 2,9 detik. Mobil tersebut juga memiliki harga sekitar Rp12 miliar.

2. Alphard Lombardi RSE

Sebagai public figure dengan jadwal yang padat, Raffi Ahmad memboyong MPV mewah, Toyota Alphard. Ingin tampil beda, Raffi bekerja sama dengan Lombardi untuk memodifikasi kendaraan tersebut agar lebih nyaman dan mewah.

Toyota Alphard Lombardi RSE menjadi salah satu mobil mewah yang sering digunakan Raffi Ahmad dan keluarga untuk aktivitas sehari-hari. Dilansir dari berbagai sumber, Lombardi RSE yang merupakan tipe tertinggi ini memiliki harga sekitar Rp1,5 miliar.

Fasilitas yang dimiliki mobil ini tentunya sangat canggih, mulai dari sunroof, electric seat, hingga entertainment system dengan kualitas terbaik.

3. Rolls-Royce Phantom

Raffi Ahmad memboyong salah satu mobil termewah di dunia, Rolls-Royce Phanton sebagai hadiah untuk istrinya, Nagita Slavina.

Rolls Royce Phantom menjadi koleksi mobil Raffi Ahmad yang paling mahal dan mewah. Dilansir dari berbagai sumber, mobil yang dimiliki Raffi tersebut harganya mencapai Rp20 miliar hingga Rp24 miliar, tergantung varian dan tahun pembuatan.