Presiden Prabowo Konvoi Naik Maung Garuda Usai Dilantik, Intip Spesifikasinya

JAKARTA – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming hari ini, Minggu, (20/10/2024) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seusai pelantikan, pasangan tersebut kemudian bergerak menuju ke Istana Negara dalam arak-arakan kendaraan.

Berdasarkan informasi Presiden Prabowo akan menggunakan mobil Maung Garuda berkelir putih dengan plat nomor merah bertuliskan INDONESIA 1. Prabowo akan mendapatkan kawalan Paspampres yang juga menggunakan mobil berwarna putih.

Maung Garuda tampaknya merupakan kendaraan taktis ringan Morino MV Cruiser yang dimodifikasi sebagai SUV untuk digunakan dalam acara Pelantikan Presiden ini. Sebagai kendaraan taktis, mobil ini memiliki fitur yang cocok digunakan di berbagai medan.

Menurut informasi dari situs Pt.Pindad Morino MV Cruiser menggunakan mesin diesel berdaya 136 HP dan dapat melaju di kecepatan aman 120km/jam serta memiliki jarak tempuh hingga 650 km.

Dari tampilannya, Maung Garuda yang digunakan Presiden Prabowo memiliki grille depan dan velg bernuansa chrome yang menjadikannya terlihat mewah. Pada bagian belakang terdapat tulisan Garuda.

Sejauh ini belum dapat dipastikan mobil dinas kepresidenan apa yang akan digunakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut beberapa informasi yang beredar, beliau kemungkinan akan menggunakan sedan listrik keluaran Mercedes-Benz.

(Rahman Asmardika)