Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Presiden Prabowo Konvoi Naik Maung Garuda Usai Dilantik, Intip Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |15:35 WIB
Presiden Prabowo Konvoi Naik Maung Garuda Usai Dilantik, Intip Spesifikasinya
Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat di atas Maung Garuda. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming hari ini, Minggu, (20/10/2024) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seusai pelantikan, pasangan tersebut kemudian bergerak menuju ke Istana Negara dalam arak-arakan kendaraan.

Berdasarkan informasi Presiden Prabowo akan menggunakan mobil Maung Garuda berkelir putih dengan plat nomor merah bertuliskan INDONESIA 1. Prabowo akan mendapatkan kawalan Paspampres yang juga menggunakan mobil berwarna putih.

Maung Garuda tampaknya merupakan kendaraan taktis ringan Morino MV Cruiser yang dimodifikasi sebagai SUV untuk digunakan dalam acara Pelantikan Presiden ini. Sebagai kendaraan taktis, mobil ini memiliki fitur yang cocok digunakan di berbagai medan.

Menurut informasi dari situs Pt.Pindad Morino MV Cruiser menggunakan mesin diesel berdaya 136 HP dan dapat melaju di kecepatan aman 120km/jam serta memiliki jarak tempuh hingga 650 km.

Dari tampilannya, Maung Garuda yang digunakan Presiden Prabowo memiliki grille depan dan velg bernuansa chrome yang menjadikannya terlihat mewah. Pada bagian belakang terdapat tulisan Garuda.

Naik Maung Garuda, Presiden Prabowo Sapa Warga di Bundaran Hotel Indonesia

Sejauh ini belum dapat dipastikan mobil dinas kepresidenan apa yang akan digunakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut beberapa informasi yang beredar, beliau kemungkinan akan menggunakan sedan listrik keluaran Mercedes-Benz.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299//presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179334//mobil_nasional-ve2A_large.jpg
Rencana Prabowo Bikin Mobil Nasional, SUV atau MPV?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/15/3179253//maung_garuda-dGcp_large.jpg
Dukung Rencana Prabowo Ciptakan Mobil Nasional, Gaikindo: Tingkatkan Kualitas Kompetisi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179150//prabowo-xVKU_large.jpg
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178901//presiden_brasil_luiz_inacio_lula_da_silva_dan_presiden_prabowo_subianto-2hfL_large.jpg
GREAT Institute: Program Sosial Presiden Lula di Brazil Layak Ditiru Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement