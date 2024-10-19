Mazda Kembali Jadi Mitra Resmi JFW 2025, Bawa Kolaborasi dengan Desainer Terkemuka

JAKARTA – PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) yang merupakan agen pemegang merek (APM) Mazda di Indonesia mengumumkan partisipasi dalam Jakarta Fashion Week (JFW) 2025 yang akan digelar di Pondok Indah Mall pada 21-27 Oktober 2024. Mazda Indonesia akan hadir sebagai Official Vehicles Partner JFW 2025, yang sekaligus menjadi keikutsertaan kedua brand asal Jepang itu dalam ajang ini.

“Partisipasi kami di Jakarta Fashion Week 2025 adalah wujud nyata komitmen Mazda dalam mendukung industri kreatif di Indonesia, khususnya ranah mode, desain, dan gaya hidup,” ujar Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio kepada media, Jumat, (17/10/2024).

Pada JFW 2025, Mazda Indonesia mengangkat tema “Crafted in Style”, yang mencerminkan bagaimana setiap kendaraan Mazda dirancang dengan penuh perhatian detail dan estetika, sejalan dengan gaya hidup mereka yang menghargai keindahan. Sejalan pula dengan Filosofi Mazda, yakni Jinba-Ittai yang berarti terdapat ikatan intim antara pengemudi dan kuda (mobil) kesayangan mereka.

Selama ajang JFW yang telah memasuki tahun ke-17 ini, Mazda Indonesia bekerja sama dengan desainer mode terkemuka Indonesia, seperti ASHA, Jan Sober, Studio MORAL, dan Rani Hatta sebagai bentuk kolaborasi kreatif. Mazda juga ingin memadukan filosofi mereka yaitu KODO Design yang menekankan keindahan artistik dan fungsionalitas, dengan koleksi busana masing-masing desainer, sehingga terciptanya harmoni antara dunia otomotif dan mode.

Selain menjadi Official Vehicle Partner pada ajang JFW 2025, Mazda Indonesia turut menghadirkan penawaran eksklusif bagi para pengunjung JFW 2025.