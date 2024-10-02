Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral iShowSpeed Bilang ‘Minggir Lu Miskin’ ke Ronaldo, Warganet Auto Ngakak

Naufal Firnanda , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |17:05 WIB
Viral iShowSpeed Bilang ‘Minggir Lu Miskin’ ke Ronaldo, Warganet Auto Ngakak
iShowSpeed saat berkunjung ke Indonesia bulan lalu. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Streamer iShowSpeed dikenal dengan tingkahnya yang menarik dan lucu, yang menjadikannya salah satu streamer paling populer di dunia. Kali ini, Speed kembali viral setelah menggunakan bahasa Indonesia yang aneh saat berbicara dengan “Cristiano Ronaldo”.

Dalam livestream di kanal YouTubenya baru-baru ini, streamer dengan nama asli Darren Jason Watkins itu mengatakan “Minggir Lu Miskin” dalam bahasa Indonesia kepada Ronaldo, yang merupakan salah satu atlet terkaya di dunia. Untungnya kata-kata tersebut tidak diucapkan kepada Ronaldo yang asli, melainkan kepada chatbot AI yang menggunakan karakter Cristiano Ronaldo.

Pada livestream tersebut, Speed membuka situs character.ai yang berisi chatbot yang dapat menghasilkan respon seperti manusia. Situs ini memiliki dua fitur yang tersedia yaitu respon berupa teks dan panggilan audio.

Speed kemudian mencari chatbot yang menggunakan karakter idolanya, bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Setelah menemukan chatbot yang dicari, Speed pun memulai obrolan, salah satu topiknya adalah tentang Indonesia.

Setelah bertanya apakah Ronaldo pernah pergi ke Indonesia, Speed pun bertanya “Do you know what ‘Santai’ mean?” (Apa kamu tahu artinya ‘Santai’?).

Mendengar pelafalan ‘Santai’ yang salah dari speed, chatbot Ronaldo pun memberi koreksi: “It’s not ‘Suntime’, it’s ‘Santai’" (Bukan ‘Suntime’ tapi ‘Santai’ itu berarti bersantai dan pada dasarnya rileks sajalah).

 

